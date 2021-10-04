В случае отставки председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и избрания на место спикера парламента Руслана Стефанчука, главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко президентская фракция выдвинет на освободившийся пост первого вице-спикера.

Об этом "Стране" сообщил близкий к Офису президента источник в понедельник, 4 октября.

По словам собеседника, при этом Стефанчук может посте спикера парламента быть недолго, через некоторое время покинет этот пост и его место может занять Корниенко.

Ещё более отдаленные планы - сделать Корниенко первым номером в списке "Слуги народа" на выборах в Раду.

"Но это пока ещё очень теоретически обсуждается. Решение будет приниматься ближе к выборам", - говорит источник.

Напомним, по словам Корниенко, Верховная Рада может рассмотреть отставку спикера Дмитрия Разумкова 5-8 октября.

При этом сам спикер Рады ранее заявил, что отзыв председателя Верховной Рады будет происходить строго по регламенту.

Между тем, сегодня стало известно, что спикера Разумкова удалили из фракционного чата "Слуги народа".