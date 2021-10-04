Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал появление уже сегодня, 4 октября, персонального Телеграм-канала и заявил "Стране", что существующий в этой сети канал под названием "Розумков офіційний" ему не принадлежит.

На вопрос о том, кто создал фейковый канал глава парламента ответил стихами Владимира Маяковского.

"Если звезды зажигаются - значит, это кому-то нужно", - заявил Разумков.

Напомним, главной целью выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце стала отставка Дмитрия Разумкова. Процедура отзыва Разумкова с поста спикера начнется в понедельник, 4 октября, за четыре дня до дня рождения спикера Рады.

Кроме того, сам Разумков подтвердил, что отзыв председателя Верховной Рады будет происходить строго по регламенту. "Пока я председатель Верховной Рады, здесь будет работать закон", - сказал Разумков.

Ранее "Страна" писала о том, что Разумков рассказал, как "слуги народа" отказались встретиться с ним, чтобы обсудить вопрос его отставки.

Также мы сообщали, что Разумков ответил на обвинения президента Владимира Зеленского и заявил, что в программе "СН" не говорилось о санкциях СНБО вместо судов".