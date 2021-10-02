Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук заявила, что на заседании фракции обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Путем голосования депутатами фракции принято решение в понедельник начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины от занимаемой должности", - заявила Палийчук.

Теперь уже официально главный упор по итогам заседания фракции "Слуга народа" делается на отставке Дмитрия Разумкова с поста руководителя парламента.

Мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал подготовку отставки председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Вопрос отставки спикера глава государства считает внутренним делом фракции "Слуга народа". Глава государства заявил, что он и его команда будет и в дальнейшем избавляться от всякого, кто не разделяет генеральную линию Банковой по борьбе с олигархами и по санкционной политике.

"Страна" сообщала, что спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщает, что за отставку председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова уже собрано более 150 подписей.