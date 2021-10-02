Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что готов организовать заседание с фракцией "Слуга народа", чтобы обсудить вопрос его возможной отставки. Об этом он сказал на программе "Свобода слова Савика Шустера".

"Я всегда был на (заседании) фракции "Слуги народа" и думаю, что когда рассматривается вопрос отставки спикера, наверное, стоило бы его послушать", - сказал он.

В то же время Разумков заверил, что готов обсуждать с фракцией любые вопросы.

"За каждое свое действие готов ответить, но когда это происходит за моей спиной, это выглядит, мягко говоря, непорядочно", - добавил он.

В связи с этим спикер Рады пригласил фракцию "Слуга народа" обсудить вопрос его отставки в понедельник вечером.

"Я в отличие от коллег приглашаю в понедельник на 18:00 проведение фракции. Можем организовать ее в стенах парламента, где дам каждому ответ на любые вопросы касательно моей деятельности за последние 2 года", - резюмировал чиновник.

Разумков пригласил фракцию "Слуга народа" обсудить свою отставку. Смотреть с 26 минуты. Видео: YouTube/Свобода слова Савика Шустера

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который вчера дважды инициировал обращение по поводу подписных листов об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова, заявил, что не занимается сбором подписей.

Также сообщалось, что с 1 по 3 октября в Трускавце проходит собрание фракции "Слуга народа", на котором планируют обсудить отставку спикера Верховной Рады. На съезд пригласили и главу СБУ Ивана Баканова.