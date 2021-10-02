Спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщает, что за отставку председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова уже собрано более 150 подписей.

Сообщила она это после того, как в СМИ появилась информация, что на самом деле подписи собираются со скрипом и 150 "автографов" пока нет. Видимо для опровержения этого и выступила Палийчук.

Есть ли на самом деле 150 подписей или нет выяснится совсем скоро - когда в понедельник-вторник подписные листы нужно будет передать в аппарат Верховной Рады, передает Телеграм-канал "Политика "Страны".

Напомним, 30 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия дважды за день инициировал обращение по поводу подписных листов об отставке спикера парламента. При этом вопрос об отставке Разумкова с поста председателя Верховной Рады начали активно обсуждать в конце лета 2021 года.

Сейчас в Трускавце проходит выездной съезд фракции "Слуга народа", на котором, по информации "Страны", уже собрано 150 подписей за отставку Разумкова. Однако не все народные депутаты фракции согласны голосовать за отставку спикера - об отказе голосовать заявил нардеп Дмитрий Наталух, аргументировав свое решение тем, что Разумков действует в рамках закона и регламента.