Глава фракции "Слуг народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия прокомментировал предложение спикера парламента Дмитрия Разумкова собрать нардепов из монобольшинства в понедельник, 4 октября, и поговорить о своей работе.

Слова Арахамии из Трускавца, где собрались "слуги народа", цитирует Интерфакс-Украина.

"Это нужно обсуждать с нашей фракцией. Неожиданное, так сказать, приглашение, потому что так никогда не было", - сказал он журналистам в субботу, 2 октября.

Кроме того, Арахамия сообщил, что все еще нет ни одной подписи в листах об отзыве Разумкова с его поста:

"Ноль (подписей собрано – Ред.), я не собирал ещё. Сегодня начну, возможно, если люди будут не довольны... Но этот вопрос быстро будет решен", - сказал глава фракции.

Напомним, вечером в пятницу спикер заявил, что готов организовать заседание с фракцией "Слуга народа", чтобы обсудить вопрос его возможной отставки. "За каждое свое действие готов ответить, но когда это происходит за моей спиной, это выглядит, мягко говоря, непорядочно", - сказал он.

Тем временем пресс-секретарь спикера Ольга Туний выложила официальное приглашение Разумкова "слугам" на разговор.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который дважды инициировал обращение по поводу подписных листов об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова, уже заявлял, что не занимается сбором подписей.

С 1 по 3 октября в Трускавце проходит собрание фракции "Слуга народа", на котором планируют обсудить отставку спикера Верховной Рады.