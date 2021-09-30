"Страна" спросила у депутатов "Слуги народа", что они думают про отставку спикера Дмитрия Разумкова и будут ли они ее поддерживать в зале.

Депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко:

"Я буду голосовать с командой, буду голосовать, как подсказывает мне совесть и сердце. Потому что я пришёл вместе с президентом и вместе с ним мы будем исполнять обязанности, которые мы обещали во времена предвыборной кампании.

Мое личное отношение к Разумкову? Дружественное, мы товарищи. Он человек, который работал с нами в одной команде. Но, к сожалению, существуют условия, при которых сильные игроки ломают себе ноги на поле и их нужно заменить. Завтра в Трускавце у нас будет большое рабочее совещание, оно будет примерно в три часа. На нем мы будем обсуждать внутриэкономические и внутриполитические вопросы".

Депутат фракции "Слуга народа" Евгений Петруняк:

"Сейчас я не буду комментировать этот вопрос. На данный момент я даже не видел подписной лист и будет ли этот вопрос вообще выноситься в зал. Считаю преждевременным обсуждение этого вопроса. Как спикер, Разумков мне очень импонирует. Я считаю, что в Верховной Раде такого хорошего спикера еще не было. Я не готов отвечать на вопрос о том, буду ли голосовать за отставку. Нужно дождаться реальных каких-то вещей. Если этот вопрос поднимут, то будем возвращаться к нему и взвешивать все "за" и "против". Я еду на фракцию в Трускавец. Там мы послушаем все аргументы, если этот вопрос вообще будет обсуждаться. Уже как приедем будем принимать решение".

Депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко:

"Пусть сначала пройдёт фракционная дискуссия, потому что решение фракции ещё не принималось. Как отношусь к Разумкову? Я воздержусь от комментария"

Когда "Страна" пыталась узнать причину отказа, Янченко бросила трубку. Сославшись на то, что ей неудобно говорить.

Депутат фракции "Слуга народа" Алексей Устенко:

"Да, наверное, буду голосовать за отставку Разумкова. Почему? Потому что это вопрос монолитности. Я с уважением отношусь к Дмитрию Александровичу. Считаю, что многие вещи он делает правильно, он соблюдает регламент. Но у него явно есть позиция, которая расходится с мнением фракции.

Мы, как фракция, его делегировали на пост спикера Верховной Рады. Если у него есть своё, альтернативное мнение - это не плохо. Наоборот, это правильно. Просто нужно честно выйти и заявить, что он начинает новый политический проект или он не согласен с тем, что делает "Слуга народа". Это будет честно. Поэтому если будут собирать голоса - наверное, проголосую за".

Депутат фракции "Слуга народа" Роман Каптелов:

"Я сейчас работаю на округе, я вообще не в теме, кто и что подал. Поедем на фракцию, как всегда решим все вместе и тогда я буду знать, и буду комментировать. Мое личное мнение? Я вообще об этом не слышал, еду из округа, не имею полной информации. Ко всем в нашей команде я отношусь одинаково позитивно, хорошо и ничего плохого не могу сказать".

Напомним, сегодня, 30 сентября, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия официально запросил подписные листы для сбора подписей за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова.

При этом спикер фракции заявила, что вопрос об отставке председателя парламента на заседаниях "слуг" не обсуждался и был личной инициативой Арахамии.

В свою очередь, Разумков подтвердил, что Арахамия запросил подписные листы за его отставку и добавил, что медлить с этим процессом не будет.