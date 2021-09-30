По информации источников "Страны" в окружении спикера Разумкова, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова перед Трускавцом, так как там будет удобнее всего собрать 150 голосов и ускорить процесс вынесения этого вопроса в зал.

"Они там будут все вместе, соберут подписи. Но состоянием на вчера им не хватает 20-30 голосов, чтобы снять Разумкова. Депутатов будут укатывать на "голос за" лично Зеленским в Трускавце. Разговор будет в стиле: "Ты за предателя Разумкова? Или ты наш?" Президент будет давать своим личным авторитетом", — заявил источник.

По словам источника, спикер собирается переходить в активную деятельность.

"Это попытка узурпировать власть, но Разумков готов к данному развитию событий. В любом случае, они "вытолкали" и Разумкова, и окружение для похода в отдельный проект с теми ценностными вещами, которые были раньше", — сообщил источник.

Тем временем спикер президентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что заседаниях фракции тема отставки спикера Рады Разумкова не поднималась.

Кроме того, она напомнила, что в ходе выездного заседания в Трускавце, куда поедут "слуги народа" и президент Владимир Зеленский, запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

"Относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение Аппарата парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник", - добавила Палийчук, прокомментировав запрос подписных листов за отставку спикера Разумкова Арахамией.

спикер президентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что заседаниях фракции тема отставки спикера Рады Разумкова не поднималась

Напомним, вопрос об отставке Разумкова с поста председателя Верховной Рады начали активно обсуждать в конце лета 2021 года.

Также мы подробно писали о том, что спикер парламента весь 2021 год идет вразрез с линией Банковой по многим вопросам. В частности, он поддерживал мэра Киева Виталия Кличко, с котором у Офиса президента напряженные отношения, а также не голосует на заседаниях СНБО за введение санкций против украинских граждан.

Между тем, утром 30 сентября сообщалось, что Дмитрий Разумков говорил, что не обсуждал с Зеленским вопрос своей возможной отставки.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться