Глава президентской фракции "Слуга народа" рассказал с какой целью депутаты решили собраться в Трускавце, где к ним присоединится и президент Владимир Зеленский. Отсутствие приглашения на собрание спикеру парламента Дмитрию Разумкову Давид Арахамия объяснил тем, что тот не является членом фракции.

Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

По его словам, 1 октября, в первой половине дня депутаты будут заезжать в отели, а во второй половине дня - работать. Уже 2 октября приедет Владимир Зеленский, а 3 октября участники съезда позавтракают и разъедутся.

При этом председателю Верховной Рады так и не выслали приглашения на встречу. Арахамия объясняет это тем, что в Трускавце пройдет собрание фракции, членом которой Разумков не является.

Тем не менее, первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук, который тоже не входит в "Слугу народа" на съезде присутствовать будет.

"Стефанчук - менеджер проекта, так называемой "тройки". Когда мы разрабатываем законодательные инициативы... Глава комитета профильного, министр профильный, заместитель Офиса президента по этому направлению и Стефанчук курирует все это направление. "Тройке" у нас несколько часов отведено", - объяснил Давид Арахамия.

На съезде "Слуг народа", по словам Арахамии, планируют обсудить выполнение предвыборных обещаний.

Напомним, на собрании будут обсуждать и отставку спикера Дмитрия Разумкова. По данным "Страны", Офис президента поручил главе фракции Давиду Арахамии покупать голоса за отставку.

Также мы приводили подробную программу съезда "слуг" в Трускавце.