Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что его ещё не приглашали на большое совещание президента Владимира Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа" и представителями Кабинета министров Украины, которое запланировано в конце следующей недели.

"Нет, по состоянию на сегодняшний день меня не приглашали на это совещание. Пригласят - обязательно приму участие, не пригласят - не приму. Я же не хожу в гости без приглашения", - сказал Разумков в интервью телеканалу "Прямой" в среду.

Как сообщалось, во вторник спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук проинформировала, что президент Украины Владимир Зеленский в конце следующей недели соберёт депутатов из фракции и представителей всех ветвей власти на большое рабочее совещание, вероятно, в одной из областей запада Украине.

Ранее в "Слуге народа" подтвердили, что проведут выездную фракцию с Зе, куда пустят только с ПЦР-тестом.

"Хочу прокомментировать слухи, которые в течение дня ходят о так называемом обучении наших депутатов в Трускавце. Фракция "Слуги народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, это произойдет в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины", - сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

Она добавила, что это будет не партийный съезд, не обучение, а рабочее совещание. Причем мероприятие пройдет с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускать только вакцинированных лица или с отрицательным ПЦР-тестом.

Также стало известно, что находящийся на самоизоляции в связи с коронавирусной болезнью Дмитрий Разумков сообщил, что пока он находился на больничном, ему поменяли охранников.

Ранее "Страна" сообщала, что на собрании будут обсуждать и отставку спикера Дмитрия Разумкова. По нашим данным, Офис президента поручил главе фракции Давиду Арахамии покупать голоса за отставку и выделили на это большой бюджет.