В "Слуге народа" подтвердили, что проведут выездную фракцию с Зе, куда пустят только с ПЦР-тестом
В "Слуге народа" официально подтвердили информацию "Страны" о том, что Владимир Зеленский собирает фракцию на разговор в неформальной обстановке.
Об этом написала в своем Телеграм-канале спикер фракции Юлия Палийчук.
"Хочу прокомментировать слухи, которые в течение дня ходят о так называемом обучении наших депутатов в Трускавце. Фракция "Слуги народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, это произойдет в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины", - сообщила нардеп.
Она добавила, что это будет не партийный съезд, не обучение, а рабочее совещание. Причем мероприятие пройдет с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускать только вакцинированных лица или с отрицательным ПЦР-тестом.
Палийчук перечислила темы совещания:
- обсуждение стратегии власти на следующий год;
- обсуждение достижений за прошедшие два года;
- план законопроектных работ.
Ранее "Страна" сообщала, что на собрании будут обсуждать и отставку спикера Дмитрия Разумкова. По нашим данным, Офис президента поручил главе фракции Давиду Арахамии покупать голоса за отставку и выделили на это большой бюджет.
Также мы писали о скандале во фракции "Голос", глава которой обвинил часть своих депутатов в сговоре с Банковой.