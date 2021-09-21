В "Слуге народа" официально подтвердили информацию "Страны" о том, что Владимир Зеленский собирает фракцию на разговор в неформальной обстановке.

Об этом написала в своем Телеграм-канале спикер фракции Юлия Палийчук.

"Хочу прокомментировать слухи, которые в течение дня ходят о так называемом обучении наших депутатов в Трускавце. Фракция "Слуги народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, это произойдет в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины", - сообщила нардеп.

Она добавила, что это будет не партийный съезд, не обучение, а рабочее совещание. Причем мероприятие пройдет с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускать только вакцинированных лица или с отрицательным ПЦР-тестом.

Палийчук перечислила темы совещания:

обсуждение стратегии власти на следующий год;

обсуждение достижений за прошедшие два года;

план законопроектных работ.

Ранее "Страна" сообщала, что на собрании будут обсуждать и отставку спикера Дмитрия Разумкова. По нашим данным, Офис президента поручил главе фракции Давиду Арахамии покупать голоса за отставку и выделили на это большой бюджет.

Также мы писали о скандале во фракции "Голос", глава которой обвинил часть своих депутатов в сговоре с Банковой.