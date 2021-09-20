Парламентская фракция "Слуга народа" пока не поднимает вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам, сейчас все сосредоточились на ускоренной подготовке антиолигархического законопроекта, который Разумков отправил в Венецианскую комиссию.

"Я считаю, что если человек на больничном находится, то не совсем этично такие вопросы (как отставка - Ред.) поднимать. Но я считаю, что Дмитрий Александрович, несмотря на его внефракционность, несмотря на его личные политические позиции, а он все-таки выдвиженец нашей партии, монобольшинства, от возглавлял нашу партию на выборах, возглавлял наш список на выборах, все-таки этому должна предшествовать встреча гравы Верховной Рады с фракцией для задавания взаимных вопросов и какого-то предметного разговора. Пока не вижу инициатив у нас в середине таких", - заявил Корниенко.

Также он сообщил, что на комитете решили не рассматривать каждую из 1200 правок антиолигархического законопроекта. То есть формировались сразу готовые статьи, которые были одобрены голосованием. Корниенко надеется, что в сессионном зале аналогичным образом утвердят документ.

Глава партии "Слуга народа" считает, что неизвестно чем закончится рассмотренное законопроекта Венецианской комиссией. По его информации, европейские юристы считают документ соответствующим международному праву

Как ранее писала "Страна", в Офисе президента главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии поручили собирать голоса под отставку спикера Разумкова. Выделив под это большой бюджет на скупку голосов.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах. "За" проголосовали 275 народных депутатов. После в парламенте начали готовить законопроект ко второму чтению, подав к нему 1 257 поправок. Их вносил и спикер Рады Дмитрий Разумков, который является противником идеи предоставления права Совету нацбезопасности и обороны формировать списки олигархов.

Автором документа является президент Украины Владимир Зеленский. В случае принятия документа, в целом он вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении десяти лет.

Ранее Рада направила в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах, чтобы комиссия дала свой вердикт до рассмотрения документа во втором чтении.

"Страна" публиковала главное из проекта закона - по каким критериям определяют олигархов, чего им нельзя, кто назначает статус, как от него избавиться - и анализирует инициативу президента.

Также мы сообщали, что Зеленский шантажирует Раду роспуском, чтобы принять закон об олигархах и уволить Разумкова.