Находящийся на самоизоляции в связи с коронавирусной болезнью Дмитрий Разумков сообщил, что пока он находился на больничном, ему поменяли охранников.

Такое признание спикер Верховной Рады сделал в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу, 17 сентября.

"Что касается давления… С одной стороны, когда ты находишься на больничном, а тебе начинают менять охрану. Для кого-то это, может быть, было бы давлением. Для меня это не является давлением, потому что я до должности главы Верховной Рады обходился без охраны. Сейчас достаточно просто хожу по улицам, если мне надо, разговариваю с людьми. И уверен, что и после того, как закончится моя каденция, я не буду иметь охраны, так же сам буду ходить по улицам и смогу нормально смотреть людям в глаза. К сожалению, я не уверен, что все так смогут делать", - сказал Разумков.

Ранее "Страна" сообщала, как Зеленский собирает голоса за отставку Разумкова, а также о том, что Зеленский шантажирует Раду роспуском, чтобы принять закон об олигархах и уволить Разумкова.