Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил против возвращения Донбасса военным путем, так как это приведет к очень большим потерям.

Об этом он заявил в ходе брифинга 10 сентября, сообщает корреспондент "Страны".

Разумков, комментируя по просьбе журналистов заявление секретаря СНБО Данилова, что украинская армия могла бы взять Донецк и Луганск, заявил, что Донбасс нужно возвращать мирным путем.

"Все слышали позицию и президента, и нашу, и Кабмина, и международных партнеров, что мы должны вернуть эту территорию мирным путем. Объективно: оборона настолько глубоко размещена и с нашей, и с их стороны, что это могут быть большие потери", - констатировал Разумков.

Напомним, "Страна" писала о том, что президент Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией. По мнению главы государства, это является самым страшным вариантом развития событий.

В ответ на это в Государственной думе РФ заявили, что в России "никто с Украиной воевать не хочет". Вступит в войну страна лишь в том случае, если Киев организует какую-то провокацию.