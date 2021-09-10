Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в пятницу, 10 сентября, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не будет проводить заседание.

Об этом спикер парламента заявил в Раде журналистам.

"Заседание СНБО, насколько я знаю, сегодня не планируется", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, примет ли он участие в сегодняшнем заседании.

На уточняющий вопрос журналиста о том, могли ли его не пригласить, он ответил с улыбкой: "Может и не было приглашения, но думаю, было бы".

Напомним, 20 августа СНБО на заседании ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и компаний-издателей. На следующий президент Владимир Зеленский ввел их в действие, подписав соответствующий указ.

По данным источников "Страны", за решение о введении санкций не голосовал председатель Дмитрий Разумков.

Через четыре дня после заседания СНБО спикер Рады в ходе своего выступления в парламенте заявил, что не будет поддерживать традиции "политического самодурства" и автократии.

Позже Дмитрий Разумков продолжил критиковать СНБО. На этот раз он заявил о готовности предоставить трибуну Верховной Рады секретарю СНБО Алексею Данилову, чтобы тот показал пальцем на нардепов, на которых оказывают давление олигархи.