После нападения на нардепа Гео Лероса в зале парламента 9 сентября "слуга народа" Николай Тищенко сказал председателю Рады Дмитрию Разумкову, что немного погорячился.

Об этом Разумков рассказал журналистам 10 сентября, сообщает корреспондент "Страны".

"Он (Тищенко - Ред.) вчера подходил по личному вопросу, сказал, что немного погорячился, немного извинялся", - заявил Разумков.

Кроме того, спикер парламента заявил, что, на его взгляд, такое поведение в парламенте недопустимо.

Напомним, "Страна" писала о том, что Николай Тищенко устроил перепалку с Гео Леросом, когда тот с трибуны Рады выступал по поводу дела "вагнеровцев". Он силой вытолкал коллегу по парламенту с трибуны и преградил ему дорогу к микрофону.

Также мы рассказывали, что после драки Тищенко пояснил, что напал на Лероса, так как тот, по его мнению во время выступления "обижал президента".

Кроме того, мы писали, что руководитель фракции "Слуга народа" Давад Арахамия будет голосовать за отстранение Тищенко и Лероса от работы в Раде.

"Страна" сообщала, что после потасовки в Раде Тищенко помолился за здоровье Лероса, а Гео заявил о богохульстве "Коли Оболонского".