Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, который вчера, 9 сентября, напал в Раде на внефракционного народного депутата Гео Лероса во время его выступления, заявил, что помолился за здоровье своего оппонента.

Пост об этом Тищенко опубликовал в Facebook.

Нардеп опубликовал снимок из церкви, на котором он ставит свечки. В подписи к фото Тищенко заявил, что помолился за здоровье Лероса, и пожелал ему божьей помощи в том, чтобы "сойти с ошибочного пути и найти путь истинный".

Гео Лерос отреагировал на пост Тищенко, где депутат поставил свечку в церкви, молясь, чтобы Лерос "сошел с грешного пути". В комментарии "Стране" он назвал его человеком "новой ментальности".

"Коля Оболонский в базах уголовного розыска проходит по двум убийствам, торговле героином, рэкете и кражам. Была бы у него хоть капля совести - он бы ставил свечки за тех, кого убил и покалечил. На церковном языке его пост - это богохульство. Он эксплуатирует церковь для политических манипуляций, но это никого уже не удивляет. Коля пробил дно еще в девяностые, сейчас просто вторая молодость у бригадного Коли Оболонского, когда он чувствует вседозволенность. Спасибо Зеленскому за то, что привел к власти людей с "новой ментальностью", - сказал Лерос.

Напомним, "Страна" писала о вчерашней потасовке в Раде. Нардеп Гео Лерос с трибуны говорил о срыве спецоперации с "вагнеровцами". В этот момент к нему подошел Тищенко, которому выступление не понравилось. Он силой оттащил коллегу по парламенту от микрофона и преградил ему дорогу обратно.

Мы сообщали о том, что Тищенко рассказал, что устроил в Раде потасовку с Леросом, потому что тот "обижал президента".

Также мы писали, что Лерос назвал напавшего на него Тищенко "филиалом СНБО в парламенте", который действует так же незаконно, как и Совбез".

Кроме того, "Страна" изучила, что пишут в Сети о нападении Тищенко на Лероса в Раде.