"Дима, надо заканчивать". "Слуги народа" рассказали, поддержат ли отставку спикера Разумкова
"Страна" опросила депутатов от "Слуги народа" и узнала их мнение о том, поддержат ли они его отставку. Слухи о том, что ее готовит Офис президента в отместку за независимую позицию спикера по многим вопросам, ходят все более настойчивые.
Депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает, что Разумков "на своём месте", а в ближайшее время не стоит ожидать поднятия вопроса о его отставке.
"Я думаю, он на своём месте. Пока что этот вопрос мы рассматривать не будем", - сказал он.
Данил Гетманцев. Фото: "Страна"
Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова думает, что вопрос об отставке должен поднимать не отдельный депутат, а целая фракция или даже Рада.
"Я думаю, что этот вопрос должна поднимать фракция и вообще Верховная Рада. Будем смотреть, как голосовать. Я сейчас не готова обсуждать этот вопрос. Я даже его не поднимала", - объясняет она.
Галина Третьякова. Фото: пресс-служба "Слуги народа"/Facebook
Ее коллега по партии Алексей Жмеренецкий рассказал, что вопрос о работе Разумкова висит в воздухе уже более года. При этом нардеп считает, что потенциальная отставка спикера Рады всего лишь слухи.
"Знаете, об этом говорят, наверное, два года. Ну или полтора года с тех пор, когда Разумков стал очень совестно, скажем так, следить за соблюдением регламента. Многом это не нравилось, хотелось что-то быстро принимать и так дальше. Я думаю, что пока эти разговоры не превратились в какие-то решения фракции, комитетов, какие-то проект и постановку, нет смысла даже эти слухи комментировать", - отмечает он.
Алексей Жмеренецкий. Фото: facebook.com/alexzhmer
Николай Тищенко, депутат от фракции "Слуга народа", сообщил, что несмотря на дружеские отношения с Разумковым, считает его действия некорректными.
"Я считаю, что Дмитрий Разумков поступает некорректно по отношению к своей команде, в которой он начинал политическую деятельность. В принципе у меня с Дмитрием очень хорошие дружеские отношения. Но то, что он сегодня делает в парламенте и публично, я считаю это некорректным. Если ты выходишь в плоскость самостоятельной политической карьеры, ты должен об этом заявить и сказать. Я хочу ему сказать об этом в глаза: «Дима, надо заканчивать. Определись и будь мужчиной", - заявил он.
Николай Тищенко. Фото: "Страна"
Впрочем, его коллега по фракции Ольга Василевская-Смаглюк утверждает что у Разумкова получается найти подход к любой партии.
"Я думаю, что Дмитрий Разумков на своём месте. Он хороший, сбалансированный, интеллигентный. Это человек, который может найти подход и взаимопонимание со всеми фракциями. Поэтому, я думаю, как спикер он полностью на своём месте", - утверждает она.
Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: facebook.com/zeolga96
Виталий Безгин, нардеп от партии "Слуга народа" уверяет, что в отставке Разумкова может быть политический интерес отдельных лиц. Однако, в ближайшем будущем это вряд ли произойдёт.
"Никакая информация сейчас ничем не подтверждается. Считаю исключительно, что может быть много субъектов, которые в этом политически заинтересованы. При этом думаю, что ничего подобного сейчас не произойдёт и происходить не будет", - говорит он.
Виталий Безгин. Фото: facebook.com/BezginVitalik
А вот его коллега по фракции Елизавета Богуцкая не уверена насчёт будущего Разумкова, но точно знает, что все в парламенте "временные".
"Сейчас он на своём месте, а как дальше будет не знаю. Мы все временные на своих местах", - считает она.
Елизавета Богуцкая. Фото: facebook.com/liza.bogutskaya
Юрий Камельчук, нардеп от "Слуги народа", уверен, что спикер Верховной Рады занимает нужную для себя ячейку.
"Я считаю, что человек на своём месте, это точно. Поэтому вопрос неактуальный", - утверждает он.
Юрий Камельчук. Фото: facebook нардепа
Подобного мнения придерживается и его коллега по фракции Алексей Устенко. По его словам, вопрос отставки на данный момент не поднимался.
"Дмитрий Александрович на своём месте. Я думаю, что пока этот вопрос явно не поднимается. Как только будут хотя бы какие-то слухи или фракция примет решение по поводу того, чтобы отозвать, мы сразу выйдем и объявим это", - подытожил он.
Алексей Устенко. Фото: facebook.com/ustenko.oleksii
Напомним, в конце лета начались разговоры о вероятном уходе Разумкова с поста спикера. Их тогда прокомментировал в эфире ТВ сам председатель Рады и заявил, что никто из нардепов не вносил в парламент требований о его отставке.
Тем временем, как рассказывала "Страна", Разумков критиковал закрытие телеканалов и СМИ указами президента. Также он не голосовал и за санкции против "Страны" и главного редактора нашего издания Игоря Гужвы.
Позже глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия тоже прокомментировал слухи об отставке.