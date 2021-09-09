"Страна" опросила депутатов от "Слуги народа" и узнала их мнение о том, поддержат ли они его отставку. Слухи о том, что ее готовит Офис президента в отместку за независимую позицию спикера по многим вопросам, ходят все более настойчивые.

Депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает, что Разумков "на своём месте", а в ближайшее время не стоит ожидать поднятия вопроса о его отставке.

"Я думаю, он на своём месте. Пока что этот вопрос мы рассматривать не будем", - сказал он.

Данил Гетманцев. Фото: "Страна"

Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова думает, что вопрос об отставке должен поднимать не отдельный депутат, а целая фракция или даже Рада.

"Я думаю, что этот вопрос должна поднимать фракция и вообще Верховная Рада. Будем смотреть, как голосовать. Я сейчас не готова обсуждать этот вопрос. Я даже его не поднимала", - объясняет она.

Галина Третьякова. Фото: пресс-служба "Слуги народа"/Facebook

Ее коллега по партии Алексей Жмеренецкий рассказал, что вопрос о работе Разумкова висит в воздухе уже более года. При этом нардеп считает, что потенциальная отставка спикера Рады всего лишь слухи.

"Знаете, об этом говорят, наверное, два года. Ну или полтора года с тех пор, когда Разумков стал очень совестно, скажем так, следить за соблюдением регламента. Многом это не нравилось, хотелось что-то быстро принимать и так дальше. Я думаю, что пока эти разговоры не превратились в какие-то решения фракции, комитетов, какие-то проект и постановку, нет смысла даже эти слухи комментировать", - отмечает он.

Алексей Жмеренецкий. Фото: facebook.com/alexzhmer

Николай Тищенко, депутат от фракции "Слуга народа", сообщил, что несмотря на дружеские отношения с Разумковым, считает его действия некорректными.

"Я считаю, что Дмитрий Разумков поступает некорректно по отношению к своей команде, в которой он начинал политическую деятельность. В принципе у меня с Дмитрием очень хорошие дружеские отношения. Но то, что он сегодня делает в парламенте и публично, я считаю это некорректным. Если ты выходишь в плоскость самостоятельной политической карьеры, ты должен об этом заявить и сказать. Я хочу ему сказать об этом в глаза: «Дима, надо заканчивать. Определись и будь мужчиной", - заявил он.

Николай Тищенко. Фото: "Страна"

Впрочем, его коллега по фракции Ольга Василевская-Смаглюк утверждает что у Разумкова получается найти подход к любой партии.

"Я думаю, что Дмитрий Разумков на своём месте. Он хороший, сбалансированный, интеллигентный. Это человек, который может найти подход и взаимопонимание со всеми фракциями. Поэтому, я думаю, как спикер он полностью на своём месте", - утверждает она.

Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: facebook.com/zeolga96

Виталий Безгин, нардеп от партии "Слуга народа" уверяет, что в отставке Разумкова может быть политический интерес отдельных лиц. Однако, в ближайшем будущем это вряд ли произойдёт.

"Никакая информация сейчас ничем не подтверждается. Считаю исключительно, что может быть много субъектов, которые в этом политически заинтересованы. При этом думаю, что ничего подобного сейчас не произойдёт и происходить не будет", - говорит он.

Виталий Безгин. Фото: facebook.com/BezginVitalik

А вот его коллега по фракции Елизавета Богуцкая не уверена насчёт будущего Разумкова, но точно знает, что все в парламенте "временные".

"Сейчас он на своём месте, а как дальше будет не знаю. Мы все временные на своих местах", - считает она.

Елизавета Богуцкая. Фото: facebook.com/liza.bogutskaya

Юрий Камельчук, нардеп от "Слуги народа", уверен, что спикер Верховной Рады занимает нужную для себя ячейку.

"Я считаю, что человек на своём месте, это точно. Поэтому вопрос неактуальный", - утверждает он.

Юрий Камельчук. Фото: facebook нардепа

Подобного мнения придерживается и его коллега по фракции Алексей Устенко. По его словам, вопрос отставки на данный момент не поднимался.

"Дмитрий Александрович на своём месте. Я думаю, что пока этот вопрос явно не поднимается. Как только будут хотя бы какие-то слухи или фракция примет решение по поводу того, чтобы отозвать, мы сразу выйдем и объявим это", - подытожил он.

Алексей Устенко. Фото: facebook.com/ustenko.oleksii

Напомним, в конце лета начались разговоры о вероятном уходе Разумкова с поста спикера. Их тогда прокомментировал в эфире ТВ сам председатель Рады и заявил, что никто из нардепов не вносил в парламент требований о его отставке.

Тем временем, как рассказывала "Страна", Разумков критиковал закрытие телеканалов и СМИ указами президента. Также он не голосовал и за санкции против "Страны" и главного редактора нашего издания Игоря Гужвы.

Позже глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия тоже прокомментировал слухи об отставке.