Во вторник, 7 сентября, председатель парламента Дмитрий Разумков открыл шестую сессию Верховной Рады Украины девятого созыва. Народные депутаты вернулись с летних каникул, во вторник пройдет пленарное заседание Рады и согласительный совет фракций.

Согласно повестке дня, на сегодняшнем заседании народные избранники планируют рассмотреть в первом чтении ряд законопроектов, среди которых и проект закона об усовершенствовании законодательства о гражданской защите. Во втором чтении будут рассмотрены несколько документов, в том числе и об открытости информации о зарплатах в госкомпаниях.

При этом в целом осень в парламенте обещает быть интересной - на Банковой запланировали три главные инициативы. Среди них рассмотрение во втором чтении законопроектов об олигархах и повышении ренты на добычу полезных ископаемых и отставка спикера парламента Дмитрий Разумкова, который позволяет себе выступать с критикой действий власти.

В то же время народные депутаты считают, что президент Владимир Зеленский шантажирует их роспуском Рады, чтобы парламентарии проголосовали по трем указанным выше вопросам.

В главных интригах парламентской осени подробно разобралась "Страна".