Сегодня, 23 августа, на внеочередном заседании, посвященном "Крымской платформе", Верховная Рада призвала организации и парламенты других стран усилить сотрудничество в рамках саммита, чтобы противодействовать агрессии России.

Парламент принял постановление №5775 об обращении к ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств.

За данное решение проголосовали 283 народных депутата.

Среди авторов проекта постановления спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, вице-спикер Елена Кондратюк, а также депутаты из разных фракций.

Помимо этого, в проекте постановления предлагают осудить обязательную выдачу паспортов РФ гражданам Украины на временно оккупированных территориях, а также призвать иностранных партнеров не признавать эти документы.

На заседание в полном составе не пришла фракция "Оппоплатформы".

Напомним, сегодня в Киеве прошел первый саммит "Крымской платформы". В нем приняли участие представители сорока пяти стран и организаций.

"Страна" подробно анализировала состав участников саммита, а также писала о главных выводах после "Крымской платформы".