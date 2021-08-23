В понедельник, 23 августа, в Киеве прошла основная часть международного саммита "Крымской платформы".

Высокостатусного мероприятия не получилось. От самых влиятельных стран Запада — США, Британии, Германии, Франции — прибыли представители уровня министров.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика страны"

От самых влиятельных стран Запада — США, Британии, Германии, Франции — прибыли представители уровня министров.

Причем все эти министры не имеют никакого отношения к проблематике Крыма. Хотя изначально было иначе. Французы и немцы обещали прислать глав МИД, а Лондон — министра обороны.

Однако вчера стало известно, что замену делает Германия — вместо дипломата приехал министр энергетики.

А сегодня, прямо на саммите, выяснилось, что и Париж с Лондоном тоже в последний момент изменили статус присутствия. От Франции прибыл министр по торговле, а от Британии — вообще чиновник МИД, а не сам его глава.

То есть прямо накануне саммита главные страны Европы резко понизили уровень своего присутствия на "Платформе". Но почему?

Во-первых, это показывает реальное отношение Запада к перспективам вернуть Крым на заседаниях "Платформы". Там прекрасно понимают, что ничего, кроме пиара для Зеленского, этот саммит не принесет.

Это, кстати, один из резонов, почему американцы столь скромно поучаствовали в мероприятии. Они не хотят давать лишних авансов украинскому президенту, который сейчас пытается торпедировать американо-германскую сделку по "Северному потоку-2".

Во-вторых, те же Германия и США использовали "Крымскую платформу" как фон для переговоров по газу (о чем, не таясь, говорил и немецкий представитель прямо на саммите). Встречи Зеленского с министрами должны состояться сегодня.

В-третьих, очевидно желание "не дразнить медведя". У Штатов идут свои переговоры с Россией, и лишний раз обострять без видимых поводов там не собираются. Те же резоны и у европейцев.

То есть по итогу солировали на "Крымской платформе" в основном прибалты и восточно-европейцы. Правда, и там получилось неудобно. Президент Венгрии вместо проклятий в адрес России начал упрекать Украину за притеснения венгров Закарпатья.

И даже "последняя надежда" Украины — турецкий министр иностранных дел — высказался о ситуации по Крыму довольно сдержанно, без критики России. И даже призвал решить конфликт на Донбассе исключительно мирным путем.

Напомним, мы ведем онлайн-репортаж о том, как проходит саммит "Крымской платформы".

Также "Страна" подробно анализировала состав участников саммита.