Статусного мероприятия не получилось. Главные выводы после саммита "Крымской платформы"
В понедельник, 23 августа, в Киеве прошла основная часть международного саммита "Крымской платформы".
Высокостатусного мероприятия не получилось. От самых влиятельных стран Запада — США, Британии, Германии, Франции — прибыли представители уровня министров.
Об этом пишет телеграм-канал "Политика страны"
От самых влиятельных стран Запада — США, Британии, Германии, Франции — прибыли представители уровня министров.
Причем все эти министры не имеют никакого отношения к проблематике Крыма. Хотя изначально было иначе. Французы и немцы обещали прислать глав МИД, а Лондон — министра обороны.
Однако вчера стало известно, что замену делает Германия — вместо дипломата приехал министр энергетики.
А сегодня, прямо на саммите, выяснилось, что и Париж с Лондоном тоже в последний момент изменили статус присутствия. От Франции прибыл министр по торговле, а от Британии — вообще чиновник МИД, а не сам его глава.
То есть прямо накануне саммита главные страны Европы резко понизили уровень своего присутствия на "Платформе". Но почему?
Во-первых, это показывает реальное отношение Запада к перспективам вернуть Крым на заседаниях "Платформы". Там прекрасно понимают, что ничего, кроме пиара для Зеленского, этот саммит не принесет.
Это, кстати, один из резонов, почему американцы столь скромно поучаствовали в мероприятии. Они не хотят давать лишних авансов украинскому президенту, который сейчас пытается торпедировать американо-германскую сделку по "Северному потоку-2".
Во-вторых, те же Германия и США использовали "Крымскую платформу" как фон для переговоров по газу (о чем, не таясь, говорил и немецкий представитель прямо на саммите). Встречи Зеленского с министрами должны состояться сегодня.
В-третьих, очевидно желание "не дразнить медведя". У Штатов идут свои переговоры с Россией, и лишний раз обострять без видимых поводов там не собираются. Те же резоны и у европейцев.
То есть по итогу солировали на "Крымской платформе" в основном прибалты и восточно-европейцы. Правда, и там получилось неудобно. Президент Венгрии вместо проклятий в адрес России начал упрекать Украину за притеснения венгров Закарпатья.
И даже "последняя надежда" Украины — турецкий министр иностранных дел — высказался о ситуации по Крыму довольно сдержанно, без критики России. И даже призвал решить конфликт на Донбассе исключительно мирным путем.
Напомним, мы ведем онлайн-репортаж о том, как проходит саммит "Крымской платформы".
Также "Страна" подробно анализировала состав участников саммита.