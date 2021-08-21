На саммит "Крымской платформы", который состоится в Киеве 23 августа, от Германии приедет министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Об этом посол ФРГ Анка Фельдхузен рассказала агентству "Интерфакс-Украина".

По словам посла, Альтамайер - доверенное лицо федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Изначально ФРГ должен был представлять глава МИД Германии Хайко Маас, но ему пришлось отказаться от участия из-за обстановки в Афганистане.

Фельдхузен рассказала тьакже, что в 2019 году министр экономики активно участвовал в переговорах "Нафтогаза" и "Газпрома" о транзите газа через Украину.

Напомним, 23 августа в Киеве пройдет первый саммит "Крымской платформы". В нем согласились участвовать около сорока стран. Однако одно государство отказалось от участия под давлением России.

"Страна" подробно анализировала, кто будет представлять какие страны на "Крымской платформе" и что означает такой состав саммита.

Также сообщалось, что к участникам "Крымской платформы" собирается официально обратиться телеканал "Наш", чтобы рассказать гостям Киева о давлении на СМИ со стороны власти, в частности Национального совета по телевидению.