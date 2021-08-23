В Киеве начался саммит Крымской платформы, на который приехали представители 46 стран. Правда, президентов и премьеров из них - всего 12, причем ни одной ключевой страны Европы или Америки среди них нет.

То есть представительство не слишком высокое.

Саммит начался с открытого обсуждения, в 14:30 итоговую речь скажет президент Владимир Зеленский. После начнутся панельные дискуссии.

"Страна" следит за саммитом в режиме онлайн.

Крымская платформа. Прямая трансляция

15:35 Итак, основная часть Крымской платформы закончилась.

Высокостатусного мероприятия не получилось. От самых влиятельных стран Запада — США, Британии, Германии, Франции — прибыли представители уровня министров.

Причем все эти министры не имеют никакого отношения к проблематике Крыма. Хотя изначально было иначе. Французы и немцы обещали прислать глав МИД, а Лондон — министра обороны.

Однако вчера стало известно, что замену делает Германия — вместо дипломата приехал министр энергетики.

А сегодня, прямо на саммите, выяснилось, что и Париж с Лондоном тоже в последний момент изменили статус присутствия. От Франции прибыл министр по торговле, а от Британии — вообще чиновник МИД, а не сам его глава.

То есть прямо накануне саммита главные страны Европы резко понизили уровень своего присутствия на "Платформе". Но почему?

Во-первых, это показывает реальное отношение Запада к перспективам вернуть Крым на заседаниях "Платформы". Там прекрасно понимают, что ничего, кроме пиара для Зеленского, этот саммит не принесет.

Это, кстати, один из резонов, почему американцы столь скромно поучаствовали в мероприятии. Они не хотят давать лишних авансов украинскому президенту, который сейчас пытается торпедировать американо-германскую сделку по "Северному потоку-2".

Во-вторых, те же Германия и США использовали "Крымскую платформу" как фон для переговоров по газу (о чем, не таясь, говорил и немецкий представитель прямо на саммите). Встречи Зеленского с министрами должны состояться сегодня.

В-третьих, очевидно желание «не дразнить медведя». У Штатов идут свои переговоры с Россией, и лишний раз обострять без видимых поводов там не собираются. Те же резоны и у европейцев.

То есть по итогу солировали на «Крымской платформе» в основном прибалты и восточно-европейцы. Правда, и там получилось неудобно. Президент Венгрии вместо проклятий в адрес России, начал упрекать Украину за притеснения венгров Закарпатья.

И даже "последняя надежда" Украины — турецкий министр иностранных дел — высказался о ситуации по Крыму довольно сдержанно, без критики России. И даже призвал решить конфликт на Донбассе исключительно мирным путем.

14:41 Заключительное слово Зеленского на "Крымской платформе".

Он заявил, что приехали 46 делегаций "высокого уровня", хотя это мягко говоря не так.

"Крымчан не забыли, и это теперь утверждено на самом высоком международном уровне", - заявил президент Украины.

В декларации саммита говорится, что против России нужно будет вводить новые ограничения, если она возобновит агрессию. Достаточно мягкая формулировка, к слову. То есть сейчас новых санкций не нужно.

"Главным достижением этого саммита стало то, что он произошел, невзирая на палки в колеса от третьей стороны", - сказал Зеленский. И пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе, чтобы "исправить свою историческую ошибку".

В заключении Зеленский предположил, что Россия когда-нибудь поставит свою подпись под решениями "последнего саммита в Ялте". То есть, видимо, капитулирует.

Ялта здесь - еще и символ победы над Гитлером во Второй мировой войне. Тревожные параллели - то есть, видимо, Зеленский с Россией собирается воевать.

13:51 Британия тоже понизила статус своего представителя на Крымской платформе. Вместо обещанного министра обороны приехала представитель по делам Европы и Америки МИД Венди Мортон.

13:48 Дали слово министру энергетики США Дженнифер Гренхольм. Много общих слов о поддержке Украины и поздравлений с Днем независимости.

13:41 Выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что нужно "идти мирным путем, дипломатическим путем". Выпадов в адрес России не делал.

13:25 Министр энергетики Германии выступил на "Крымской платформе". Говорил не только о Крыме, но и о безопасности энергетических поставок через Украину. На чем и закончил свое выступление.

То есть газовая тема немцев беспокоит сильно больше, чем Крым.

После него дали слово министру по делам торговли Франции. Хотя от Парижа ждали министра иностранных дел, о чем раньше говорил глава МИД Украины Кулеба.

Иначе говоря, французы, как и немцы, в последний момент поменяли статус представителя, прислав не профильного специалиста, а чиновника, не имеющего прямого отношения к внешней политике.

Оба зачитывали свои позиции с бумажки, ничего не добавляя от себя.

13:17 Представители США, Великобритании, Германии и Франции пока не выступали.

12:55 Премьер Грузии много говорил о том, как Россия оккупировала часть Грузии и проводил параллели с Украиной.

12:30 Венгрия прислала на "Крымскую платформу" президента, который имеет номинальную власть - на деле страной управляет премьер. Впрочем, и этот посланник устроил на саммите небольшую "зраду".

Вместо критики России он начал намекать на нетолерантность Украины.

Янош Адер заявил, что отдельные страны пытались ограничить изучение венгерского языка.

"Кто изучает свой язык, оказывается под угрозой штрафа. Это противоречит идеалам демократии и не делает чести титульным нациям", - сказал он, не уточнив, кого имеет в виду.

Но явно не Россию и Крым: языковой конфликт происходит как раз у Венгрии с Украиной.

"Мы надеемся, что Украина сможет обеспечить безопасное будущее для всех своих граждан, и что венгры смогут чувствовать себя в Украине, как дома", - многозначительно сказал президент Венгрии.

В конце своей речи Адер призвал украинцев проявить больше терпения, чтобы мирным способом решить вопрос не только Крыма, но и Донбасса.

12:27 Премьер Швеции Стефан Левен пообещал привезти Зеленскому оригинал конституции Пилипа Орлика.

Что это за документ - "Страна" разбиралась в материале "Внешнее управление и "зловерие иудейское".

12:25 Президент Эстонии пока первой заговорила о проблемах людей, которые пересекают КПВВ и призвала к реформам внутри стран "Восточного партнерства".

12:21 Иностранные гости высказываются по очереди. Первые заявления дают сделать статусным гостям из стран восточной Европы и Балтии. Риторика у них практически одинаковая - много красивых слов, пожеланий, но почти никакой конкретики.

12:17 Во время выступления главы Евросовета представитель Северной Македонии пытается подавить зевоту.

12:11 Президент Польши Анджей Дуда напомнил, что Польшу после Второй мировой войны тоже "предали союзники".

12:04 Выступления первых лиц Украины закончились. Далее по три минуты будут давать гостям саммита. Начали с президента Латвии.

Он заявил, что Россия ведет политику XIX столетия. И напомнил, что Латвия освободилась от "советской оккупации" через 50 лет. "Обнадеживающие" цифры для украинского руководства.

11:59 После Зе коротко выступили Разумков и Шмыгаль.

11:50 Зеленский произносит вступительное слово на "Крымской платформе". Говорит, что вопрос Крыма впервые с момента оккупации полуострова вынесен на столь высокий уровень. Приехали, по его словам, 46 делегаций.

Далее Зе сообщил, какова площадь Крыма и напомнил, что это больше, чем территория некоторых стран Европы. После этого перешел к депортации крымских татар в 1944 году.

"Крым был гарантией международной стабильности, а теперь это пороховая бочка", - считает Зеленский. Он говорит, что Россия втрое нарастила военное присутствие на полуострове.

Аннексия ставит под вопрос "эффектность и эффективность" всей системы международной безопасности. Зе обвинил Россию в "принудительных демографических изменениях" и "пропаганде войны в школах".

Для возвращения Крыма Украина будет использовать все юридические, политические и прежде всего дипломатические способы. Одним из таких способов он назвал закон о коренных народах, увеличивающий права крымских татар в Украине. Второй акт возврата Крыма по логике Зе - это "отмена позорной свободной экономической зоны Крым".

"Но пока мы, к сожалению, не вернули Крым Украине", - констатировал президент и сказал, что больше ни одного дня тратить нельзя. "Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров", - обозначил цель саммита Зе.

Из инструментов президент видит усиление санкций против России и обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях.

Координировать работу "Платформы" будет специальный офис в Киеве. "Сегодня, 23 августа, по начинаем обратный отсчет по освобождения нашего полуострова. Оккупация началась в Москве, а закончится в Киеве", - подытожил президент.

11:38 Презентационный ролик "Крымской платформы" идет в ютуб-трансляции на английском языке. Озвучки или субтитров на украинском или крымскотатарском почему-то не предусмотрели.

11:34 Саммит открывается выступлением Джамалы. Выступление, как мы вчера рассказывали, стоит более 300 тысяч гривен.

11:29 В Киеве стартует саммит Крымской платформы. Гости выстроились на главной сцене, началось фотографирование. В первых рядах - Зеленский и Ермак.

Большинство людей - без масок.