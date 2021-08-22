В ходе конференции "Крымская платформа" запланировано выступление певицы Джамалы.

Об этом передает телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на портал государственных бюджетных закупок "Прозорро".

Согласно опубликованному фото, ее выступление будет профинансировано из государственного бюджета Украины на 337 400 гривен.

"Ещё один бенефициар "Крымской платформы" - певица Джамала. Неизвестно, будет ли хоть какой-то геополитический эффект от "Крымской платформы" (весьма сомнительно), но некоторые люди вполне себе нормально поправили своё материальное положение", - сообщили в телеграм-канале.

"Страна" также стал известен предварительный план проведения конференции "Крымская платформа". Планируется совместная декларация ее участников.

Как сообщала "Страна", президент Зеленский заявил, что в Украине появится постоянный офис "Крымской платформы".

Напомним, что мы разбирались, чего ждать Украине после встреч Меркель с Путиным и с Зеленским. На Киев идет давление со стороны Меркель по поводу имплементации мирной "формулы Штайнмайера" на Донбассе и признания "Северного потока – 2".