В Киеве в КВЦ "Парковый" стартовал саммит "Крымская платформа", в котором принимают участие 46 государств и организаций.

В начале гости выстроились на главной сцене, чтобы сфотографироваться. В первых рядах стояли президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

При этом большинство присутствующих людей на мероприятии - без масок.

В саммите участвуют все страны Евросоюза и НАТО, а также в полном составе страны группы G7, Люблинский треугольник (Украина, Литва, Польша), Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова) и страны Нормандского формата (кроме России).

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что все главы прибывших делегаций уполномочены на присоединение своих стран к "Крымской платформе", а также принятие соответствующей декларации. Она останется открытой для присоединения после саммита. Более того, саммит будет проводить регулярную работу на всех уровнях - межправительственный, парламентский и экспертный. Работа не завершится, пока полуостров Крым не вернется под контроль Украины.

Саммит открыли выступлением певицы Джамалы. Выступление, как вчера рассказывала "Страна", стоит более 300 тысяч гривен.

После открытия саммита свое вступительное слово произнес Владимир Зеленский. Он сообщил о размере площади Крыма и напомнил, что это больше, чем территория некоторых стран ЕС. После этого Зеленский перешел к теме депортации крымских татар в 1944 году.

"Крым был гарантией международной стабильности, а теперь это пороховая бочка", - считает Зеленский. Он говорит, что Россия втрое нарастила военное присутствие на полуострове.

Также Зеленский обвинил Россию в "принудительных демографических изменениях" и "пропаганде войны в школах".

Для возвращения Крыма Украина будет использовать все юридические, политические и прежде всего дипломатические способы. Одним из таких способов он назвал закон о коренных народах, увеличивающий права крымских татар в Украине.

Второй акт возврата Крыма, как считает Зеленский, - это "отмена позорной свободной экономической зоны Крым".

"Но пока мы, к сожалению, не вернули Крым Украине", - констатировал президент и сказал, что больше ни одного шанса тратить нельзя.

"Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров", - обозначил цель саммита президент.

Из инструментов Зеленский видит усиление санкций против России и обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях. Координировать работу будет специальный офис в Киеве.

"Сегодня, 23 августа, по начинаем обратный отсчет по освобождения нашего полуострова. Оккупация началась в Москве, а закончится в Киеве", - сказал Зеленский.

Далее по три минуты будут давать гостям саммита. Начали с президента Латвии. Он заявил, что Россия ведет политику XIX столетия. И напомнил, что Латвия освободилась от "советской оккупации" через 50 лет.

Напомним, сегодня журналиста "Страны" не пустили на саммит "Крымской платформы", несмотря на то, что она есть в списках.

Между тем, во время саммита сотрудники телеканала "НАШ" вышли на акцию протеста, чтобы привлечь внимание участников "Крымской платформы" к попыткам власти закрыть их телеканал.