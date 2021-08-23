В Киеве на саммите "Крымская платформа", который проходит сегодня в КВЦ "Парковый", представители 46 государств и международных организаций подписали совместную Декларацию.

Текст опубликован на сайте Министерства иностранных дел Украины.

При этом документ для присоединения к нему и других стран. Так, одобрение Декларации означает, что государство-участник саммита обязуется учитывать ее положения в случае принятия решений на своем национальном уровне.

Текст декларации участников Международной Крымской платформы:

Участники Международной Крымской платформы,

руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларацией прав человека, Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парижской хартией для новой Европы, а также целями и принципами международного права, включая международное право прав человека и международное гуманитарное право,

принимая во внимание Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины" и последующие резолюции о состоянии соблюдения прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, и по проблеме милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей,

ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) от 14 декабря 1974 под названием "Определение агрессии", в которой, среди прочего, указано, что никакие территориальные приобретения или особые преимущества, полученные в результате агрессии, не признаются и не должны признаваться правомерными,

принимая во внимание положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 75/192, которая призывает государства-члены конструктивно привлекаться к согласованным действиям, в том числе в рамках международных структур по вопросам, касающихся Крыма,

подчеркивая универсальный и унифицированный характер Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и подтверждая, что Конвенция устанавливает правовые рамки, в которых должна осуществляться вся деятельность в морях и океанах,

принимая во внимание Приказ, принятый 19 апреля 2017 Международным Судом ООН по представлению Украины об определении временных мер, пока дело находится на рассмотрении, по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ), которая накладывает на РФ обязательства воздержаться от сохранения существующих и внедрение новых ограничений на способность крымскотатарского народа хранить свои представительные институты, включая Меджлис, а также обеспечивать доступность образования на украинском языке,

принимая во внимание решение, вынесенное 14 января 2021 Большой палатой Европейского суда по правам человека по делу Украины против России (по Крыму) (жалобы № 20958/14 и 38334/18), в котором делается вывод о том, что Россия осуществляла эффективный контроль над Крымом в период с 27 февраля по 18 марта 2014 года и в период после 18 марта 2014,

подтверждая приверженность суверенитету, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды,

в очередной раз напоминая о том, что участники Международной Крымской платформы не признают и продолжают осуждать временную оккупацию и незаконную аннексию Крыма, которая является прямым вызовом международной безопасности с угрожающими последствиями для международного правопорядка, защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств,

Участники Международной Крымской платформы осуждают

продолжающиеся нарушения и злоупотребления и системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод, которые несут жители Крыма, такие как право на мирные собрания, право на свободу взглядов и их свободное выражение, религии или убеждений, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать получать и распространять информацию, а также препятствование и запугивание, которые несут в своей деятельности журналисты, правозащитники и адвокаты,

продолжающуюся милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе,

препятствование правам и свободам судоходства, осуществляемой в соответствии с международным правом, включая препятствование свободному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно, и подчеркивают, что такие помехи имеют негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и для международных торговых потоков,

продолжающуюся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым,

Участники Международной Крымской платформы решили

создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации РФ территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом,

продолжать осуществление политики непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя РФ,

рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, если это предусмотрено правовой системой каждого участника Платформы и согласно соответствующим процедурам, когда это необходимо и если действия России того требуют,

противостоять новым вызовам и гибридным угрозам, которые постоянно меняются, вызванным продолжающейся милитаризацией Крыму, поддерживать совместные усилия по усилению устойчивости к этим угрозам в контексте роста угроз для безопасности и стабильности в Черноморском регионе,

повторно подтвердить обязательства решительно противодействовать любым односторонним попыткам бросить вызов и изменить международный порядок, основанный на верховенстве права, и выразить решимость защищать, поддерживать и укреплять международный правопорядок, включая правовой режим морей и океанов, основанной на уважении к международному морскому праву, в том числе, как это отражено в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву,

призвать РФ выполнять свои обязательства как государства-оккупанта соответствии с нормами международного гуманитарного права и других применимых норм международного права, требовать, чтобы РФ немедленно прекратила все нарушения прав человека и злоупотребления в отношении жителей Крыма и обеспечила полный и беспрепятственный доступ в Крым для устоявшихся региональных и международных мониторинговых механизмов по соблюдению прав человека, в частности миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, как это предусмотрено их действующими мандатами, охватывающих всю территорию Украины, включая территорию Крыма, а также для правозащитных неправительственных организаций,

объединить усилия, направленные на защиту прав и свобод гражданского населения, проживающего в оккупированном Крыму и добиться немедленного и безоговорочного освобождения граждан Украины, незаконно задержанных или осужденных Россией по политическим мотивам и ее государственными агентами как на территории оккупированного Крыма, так и на территории РФ,

призвать РФ обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этническим и религиозных общин полуострова, включая этническими украинцами и крымскими татарами, возможность в полной мере пользоваться своими правами человека и предоставить возможность поддерживать и развивать свою культуру, образование, самобытность и традиции культурного наследия, которые сегодня находятся под серьезной угрозой в результате временной оккупации,

использовать соответствующие механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных с временной оккупацией, рассматривать возможность применения других механизмов там, где это целесообразно, а также консультироваться, обмениваться и координировать должным образом свои усилия в рамках международных организаций, на международных конференциях, форумах и других мероприятиях, где обсуждается тема Крыма,

рассмотреть возможность поддержки экономических, инфраструктурных и экологических проектов, которые способствовали бы дальнейшему развитию регионов Украины, граничащих с временно оккупированным Крымским полуостровом,

создать сеть постоянной и быстрой коммуникации между представителями министерств иностранных дел государств-участников Платформы (создать контактные подразделения по вопросам Крыма),

признать роль национальных парламентов в противодействии временной оккупации Крыма и поощрять координацию деятельности по Крыму между национальными парламентами, а также в рамках межпарламентских ассамблей,

Подытоживая, участники

приветствуют необходимы совместные дипломатические усилия, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах,

подчеркивают, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться, и попытки России узаконить временную оккупацию и неправомерный захват неприемлемы,

подтверждают свою решимость поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией,

приветствуют создание Украине Национального офиса Крымской платформы,

приветствуют создание Международной экспертной сети Крымской платформы с учетом поддержки ее деятельности и предлагают международным и национальным неправительственным организациям, аналитическим центрам и экспертному сообществу привлекаться к деятельности сети,

ожидают возвращения Украины временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления их автономного статуса, как это предусмотрено Конституцией Украины, и заявляет о своей поддержке жителей этой территории в восстановлении их прав и свобод, закрепленных в Конституции Украины, и улучшение социально-экономического положения на полуострове,

призывают РФ привлекаться к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы, направленной на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Ранее мы писали о том, что в Кремле рассматривают саммит "Крымской платформы" как антироссийское мероприятие.

Кроме этого, "Глава Крыма" Сергей Аксенов назвал фейком саммит "Крымской платформы".