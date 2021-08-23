Венгрия прислала на саммит "Крымской платформы" президента Яноша Адера, который имеет номинальную власть - на деле страной управляет премьер Виктор Орбан.

Впрочем, и этот посланник устроил на саммите небольшую "зраду". Вместо критики России он начал намекать на нетолерантность Украины.

Янош Адер заявил, что отдельные страны пытались ограничить изучение венгерского языка.

"Кто изучает свой язык, оказывается под угрозой штрафа. Это противоречит идеалам демократии и не делает чести титульным нациям", - сказал он, не уточнив, кого имеет в виду.

При этом языковой конфликт происходит как раз у Венгрии с Украиной.

"Мы надеемся, что Украина сможет обеспечить безопасное будущее для всех своих граждан, и что венгры смогут чувствовать себя в Украине, как дома", - сказал президент Венгрии.

В конце своей речи Адер призвал украинцев проявить больше терпения, чтобы мирным способом решить вопрос не только Крыма, но и Донбасса.

Напомним, саммит "Крымской платформы" стартовал 23 августа с выступления Джамалы, после этого выступил президент Владимир Зеленский, он говорил о демографии и географии.

Также мы ведем онлайн-репортаж о том, как проходит инагурационный саммит "Крымской платформы".