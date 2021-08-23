Сегодня, 23 августа, в День государственного флага Украины и саммита "Крымской платформы", в Киеве возле конгрес-выставочного центра "Парковый", где и состоится международный саммит, произошло сразу два инцидента.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Возле КВЦ "Парковый" упал банер "Крымская платформа".

Кроме того, на парковой дороге, которая ведёт к КВЦ "Парковый" положили новый асфальт. Коммунальщики так сильно торопились, что не успели дорисовать пешеходный переход.

Напомним, в саммите "Крымской платформы" примут участие представители десятков стран. От восьми государств - Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении и Финляндии, приедут президенты. "Страна" подробно проанализировала состав зарубежных участников.

Также "Страна" сообщала, что в ходе саммита пройдет выступление знаменитой украинской певицы Джамалы, за которое сотни тысяч гривень.

Ранее мы писали о плане проведения конференции, согласно информации нашего источника, по приезду все участники сфотографируются, а после официальной части планируется принятие общей декларации. Запланировано и посещение офиса "Крымской платформы".