Только лишь на мультимедийное сопровождение саммита "Крымская платформа", который пройдет в понедельник, 23 августа, в КВЦ "Парковый" власти потратили без малого семь миллионов гривен.

Об этом свидетельствует смета трат, оказавшаяся в распоряжении "Страны".

Так, согласно смете, дешевле всего обошлись сценарий - на него потратили 25 тысяч гривен, разработка визуализации (40 тысяч гривен), графические изображения на стены (40 тысяч гривен) и организация VR-зоны - 54,3 тысяч гривен.

Больше всего потратили на мультимедийную галерею "Символы Крыма" - 950,8 тыс. грн и на ролики "Крым-прошлое" - за 30 штук было заплачено 896 500 грн. Всего же за 18 услуг для организации саммита было потрачено 6 796 377 гривен.

Заказчиком выступило Государственное предприятие "Государственная театрально-зрелищное агентство", а исполнителем киевский ФЛП Игорь Малахов.

Напомним, в понедельник, 23 августа, открывается саммит "Крымской платформы". "Страна" разбиралась, кого удалось собрать на это мероприятие.

Ранее сообщалось, что Германию на "Крымской платформе" представит министр экономики Петер Альтмайер.

Также мы писали, что на "Крымской платформе" Байден заменил министра-гея на женщину.