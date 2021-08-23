В Кремле рассматривают саммит "Крымской платформы", который сегодня, 23 августа, проходит в Киеве, как антироссийское мероприятие.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

По словам Пескова, Москва считает саммит чрезвычайно недружественным по отношению к РФ. Кремль также категорически не приемлет проведение мероприятий, "на которых речь идет о том, что Крым - это аннексированная Россией украинская территория". Также пресс-секретарь Путина заявил об отношении к саммиту как к антироссийскому мероприятию.

Напомним, "Страна" писала о том, что о саммите также высказался так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов. Он заявил, что не понимает целей его проведения, и вообще назвал саммит "каким-то фейком".

Также мы ведем онлайн-трансляцию саммита "Крымской платформы" и публикуем главные заявления, которые звучат на мероприятии.

Кроме того, "Страна" сообщала, что Германию на "Крымской платформе" представит министр экономики Петер Альтмайер, канцлер Ангела Меркель в Киев на мероприятие не приехала.