"Глава Крыма" Сергей Аксенов назвал фейком саммит "Крымской платформы", который 23 августа проходит в Киеве.

Об этом Аксенов заявил в эфире канала "Крым 24".

"Это фейк какой-то", - заявил Аксенов.

Он заявил, что не понимает, зачем в Украине проводят это мероприятие, и сказал, что у Киева нет способов и шансов вернуть полуостров. Саммит, по мнению Аксенова, нужен лишь для того, чтобы создать определенный информационный фон.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию саммита "Крымской платформы", где уже спела Джамала и выступил Владимир Зеленский. Мероприятие проходит в столичном КВЦ "Парковый", на него прибыли участники из 45 стран и организаций.

Также мы писали о том, что на "Крымской платформе" президент Венгрии упрекнул Киев из-за языка. Он заявил, что некоторые страны пытаются ограничить изучение венгерского языка, и что он надеется, что Украина сможет обеспечить безопасность для всех граждан, и что венгры смогут чувствовать себя в нашей стране как дома.

Кроме того, сообщалось, что на картинки, графики и ролики к саммиту "Крымской платформы" потратят почти 7 млн гривен.