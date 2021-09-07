Советник главы Офиса президента Андрея Ермака и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал "Стране" совет от председателя парламента Дмитрия Разумкова устроиться на работу к талибам.

"У меня нет никакого конфликта с господином Разумковым. Я могу ему только посочувствовать, у него сложный политический сезон. Наверное, не хватает нервов его начинать. Передайте ему, что я мысленно с ним и всячески его поддерживаю в борьбе за интересы и достижения Украины", - заявил Арестович.

Также он сказал, что не обижается на Разумкова за резкие высказывания в свой адрес.

"Понимаете, я 25 лет профессионально занимаюсь психологией и я не обижаюсь на пациентов", - сообщил советник главы ОП.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что беженцы из Афганистана зачастую гораздо более образованы, чем среднестатистический украинец. После этого Разумков посоветовал поехать ему советником в "Талибан".

Кроме того, мы рассказывали, что Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину. По его мнению, над этим уже работают на Банковой.

В то же время, Дмитрий Разумков не поддерживает идею советника главы Офиса Зеленского Алексея Арестовича о переименовании Украины. При этом он добавил, что информации о том, что в Офисе президента готовится такой законопроект, у него нет, и он надеется, что это фейк.