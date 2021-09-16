Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков дал большое интервью. В нем он заявил, что в недалеком будущем в правительстве заменят нескольких министров.

Об этом спикер сказал журналистке агентства "Интерфакс-Украина".

Собеседница Разумкова спросила у него о кадровых ротациях в правительстве и количестве министров, которых ожидает отставка.

"Я уже говорил: склоняюсь к цифре три-четыре. На фамилии пока переходить не будем. Но предполагаю, что в ближайшем будущем все-таки ротации в Кабмине состоятся", - ответил спикер.

И добавил, что их следует ждать в конце сентября - начале октября.

Журналистка поинтересовалась, возможна ли отставка главы Национального банка Украины.

"Отставка главы Национального банка Украины возможна, если он напишет соответствующее заявление. Потому что срок его полномочий - семь лет". - сказал Разумков.

Между тем сейчас ходят упорные разговоры об отставке самого спикера. "Страна" подробно рассказывала, с помощью какой схемы депутатов будут склонять проголосовать за его увольнение с должности.

Также мы сообщали, что среди уволенных министров практически со стопроцентной вероятностью окажутся вице-премьер Олег Уруский и министр обороны Андрей Таран.