"Гнать всех в шею". "Страна" узнала, что нардепы думают об увольнении министров и отставке Кабмина
На фоне слухов о скорой отставке нескольких членов правительства "Страна" узнала у депутатов парламента, довольны ли они работой министров и кого нужно уволить уже сейчас.
Нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Черный, заявил, что недоволен работой некоторых министров.
Нардеп Дмитрий Черный. Фото: facebook.com/bm.ukraine
"Потому что то, что было обещано, лично в решении вопросов округа, "не решалово", а именно округа, решено не было. Мне нужно возвращаться на округ к людям, я им некоторые вещи обещал, и обещания по договоренности с министрами, не исполнились", - заявил Черный.
Народный депутат от партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич радикально высказался в адрес нынешнего правительства.
Нардеп Нестор Шуфрич. Фото: "Страна"
"Гнать всех в шею, отправить в отставку надо весь Кабмин. Желательно, чтобы президент задумался, может ли он исполнять свои функции, так как, откровенно говоря, ситуация критична", - отметил Шуфрич.
А вот нардеп Гео Лерос уверят, что нет смысла обсуждать смену Кабмина.
Нардеп Гео Лерос. Фото: "Страна"
"Потому что есть Зеленский, который несет полную ответственность за весь состав, они с Ермаком понимают решение, куда каких министров возвращать, а также кого вносить в санкционный список СНБО. Поэтому говорить о Кабмине как независимом органе на сегодняшний день нельзя", - считает Лерос.
Его коллега по парламенту Александр Качура утверждает, что недоволен работой большинства министерств.
Нардеп Александр Качура. Фото: "Страна"
"Я доволен работой министерства цифровой трансформации, аграрной политики, и, наверное, Минрегионов. Все остальные, мне кажется, должны были больше работать и освещать свою работу", - сообщил Качура.
Даниил Гетманцев, народный депутат от фракции "Слуга народа" уверяет, что мы не можем быть довольными работой министерства на 100%.
Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: "Страна"
"Тот, кто не работает, тот не ошибается. Замечания есть к каждому министру. Особенно по тем министерствам, которые в зоне ответственности нашего комитета. Но насчет отставки всего Кабмина - это не является основанием для разговора об отставке", - заявил Гетманцев.
Его коллега по фракции Ольга Василевская-Смаглюк откровенно заявила, что недовольна работой Кабмина в части подготовки к отопительному сезону.
Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: facebook.com/ukrjournalist
"Что касается Министерства финансов хотелось бы видеть больше участия в плане того, чтобы мы выполнили план заимствования на следующий год. Кого-то снимать - вопрос важный. Есть вопросы к министру здравоохранения Ляшко в части тарифов НСЗУ", - сообщила Василевская-Смаглюк.
А вот народный депутат от фракции "Слуга народа" Владилен Неклюдов утверждает, что президент все сам решит.
Нардеп Владилен Неклюдов. Фото: facebook.com/sluganarodu.nekliudov
"Я всегда поддержу. Я недоволен теми, кто не может выстроить коммуникацию", - рассказал Неклюдов.
Его коллега по фракции Анатолий Костюх заявил, что не может быть доволен работой всех министерств.
Нардеп Анатолий Костюх. Скриншот: Facebook
"Мне бы хотелось больше работы от Министерства здравоохранения. Если говорить о моем профильном министерстве - энергетики - да, там тоже есть вопросы, и большие вопросы. Особенно по поводу новой цены на коммунальные услуги", - резюмировал нардеп.
Напомним, "Страна" писала о том, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует отставку трех-четырех министров в ближайшее время.
Также мы писали о том, что недавно "слуги народа" допустили отставку главы правительства Шмыгаля уже в октябре, а Арахамия назвал это фейком.