На фоне слухов о скорой отставке нескольких членов правительства "Страна" узнала у депутатов парламента, довольны ли они работой министров и кого нужно уволить уже сейчас.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Черный, заявил, что недоволен работой некоторых министров.

Нардеп Дмитрий Черный. Фото: facebook.com/bm.ukraine

"Потому что то, что было обещано, лично в решении вопросов округа, "не решалово", а именно округа, решено не было. Мне нужно возвращаться на округ к людям, я им некоторые вещи обещал, и обещания по договоренности с министрами, не исполнились", - заявил Черный.

Народный депутат от партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич радикально высказался в адрес нынешнего правительства.

Нардеп Нестор Шуфрич. Фото: "Страна"

"Гнать всех в шею, отправить в отставку надо весь Кабмин. Желательно, чтобы президент задумался, может ли он исполнять свои функции, так как, откровенно говоря, ситуация критична", - отметил Шуфрич.

А вот нардеп Гео Лерос уверят, что нет смысла обсуждать смену Кабмина.

Нардеп Гео Лерос. Фото: "Страна"

"Потому что есть Зеленский, который несет полную ответственность за весь состав, они с Ермаком понимают решение, куда каких министров возвращать, а также кого вносить в санкционный список СНБО. Поэтому говорить о Кабмине как независимом органе на сегодняшний день нельзя", - считает Лерос.

Его коллега по парламенту Александр Качура утверждает, что недоволен работой большинства министерств.

Нардеп Александр Качура. Фото: "Страна"

"Я доволен работой министерства цифровой трансформации, аграрной политики, и, наверное, Минрегионов. Все остальные, мне кажется, должны были больше работать и освещать свою работу", - сообщил Качура.

Даниил Гетманцев, народный депутат от фракции "Слуга народа" уверяет, что мы не можем быть довольными работой министерства на 100%.

Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: "Страна"

"Тот, кто не работает, тот не ошибается. Замечания есть к каждому министру. Особенно по тем министерствам, которые в зоне ответственности нашего комитета. Но насчет отставки всего Кабмина - это не является основанием для разговора об отставке", - заявил Гетманцев.

Его коллега по фракции Ольга Василевская-Смаглюк откровенно заявила, что недовольна работой Кабмина в части подготовки к отопительному сезону.

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: facebook.com/ukrjournalist

"Что касается Министерства финансов хотелось бы видеть больше участия в плане того, чтобы мы выполнили план заимствования на следующий год. Кого-то снимать - вопрос важный. Есть вопросы к министру здравоохранения Ляшко в части тарифов НСЗУ", - сообщила Василевская-Смаглюк.

А вот народный депутат от фракции "Слуга народа" Владилен Неклюдов утверждает, что президент все сам решит.

Нардеп Владилен Неклюдов. Фото: facebook.com/sluganarodu.nekliudov

"Я всегда поддержу. Я недоволен теми, кто не может выстроить коммуникацию", - рассказал Неклюдов.

Его коллега по фракции Анатолий Костюх заявил, что не может быть доволен работой всех министерств.

Нардеп Анатолий Костюх. Скриншот: Facebook

"Мне бы хотелось больше работы от Министерства здравоохранения. Если говорить о моем профильном министерстве - энергетики - да, там тоже есть вопросы, и большие вопросы. Особенно по поводу новой цены на коммунальные услуги", - резюмировал нардеп.

Напомним, "Страна" писала о том, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует отставку трех-четырех министров в ближайшее время.

Также мы писали о том, что недавно "слуги народа" допустили отставку главы правительства Шмыгаля уже в октябре, а Арахамия назвал это фейком.