"Слуги народа" по инициативе Кабмина планируют принять изменения в бюджет на 2021 год. Планируется увеличить расходы на 38 млрд грн, из них дополнительные 4 млрд гривен на округа.

Соответствующий проект закона №6052 от 14 сентября опубликован на сайте Рады.

Больше всего средств хотят добавить на "Большую стройку" (15 млрд грн), субсидии (12 млрд грн) и на округа (4 млрд: соц-эконом - 2,5 млрд грн и инфраструктурная субвенция).

"Деньги на округа - это фактический подкуп нардепов-мажоритарщиков из депутатских групп и внефракционных, чтоб они голосовали за отставку Разумкова. Потому что голосов самих "слуг" явно не хватает. И Офис президента уже разослал гонцов по всем фракциям и группам искать дополнительные "штыки". Ну а чтобы их аргументы были убедительнее, и готовится "пакет стимулирования" в 4 млрд гривен. Из кармана налогоплательщиков", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" писала о том, что Зеленский шантажирует Раду роспуском, чтобы принять закон об олигархах и уволить Разумкова.

Также мы сообщали, что "слуги народа" рассказали "Стране", поддержат ли отставку спикера Разумкова.