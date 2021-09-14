Внефракционный депутат Андрей Деркач, который 20 августа попал под санкции СНБО, в интервью "Стране" рассказал о последствиях санкций.

Так, на вопрос "Страны", что поменялось в его жизни после введения санкций СНБО, Данилов отметил, что все еще остается народным депутатом. Единственная проблема, с которой он столкнулся - не может получить депутатскую зарплату на карточку.



"Заблокировали банковскую карточку, на которую я получал депутатскую зарплату. Недавно зашёл к спикеру Рады Дмитрию Разумкову и спросил, как он будет мне зарплату платить. Разумков ответил, что сам ох@ел и не знает, как", - признался Деркач.

При этом даже под санкциями он продолжает работать в казённом кабинете Рады - его не опечатали.

"Я же народный депутат Украины. Есть Конституция, законы Украины и Регламент Верховной Рады. Кроме того, введение санкции в отношении меня, как и любого другого украинца, создает правой коллапс Конституции и законов Украины. Голосовать своей карточкой в зале могу, а зарплату получать — нет. Вот такой парадокс. В моем случае, кроме имущественных прав, еще и нарушаются мои права как избираемого депутата", - прокомментировал Андрей Деркач.

Полный текст интервью "Страны" с Андреем Деркачем, который попал под двойные санкции США и Украины, можно по ссылке.

Ранее "Страна" подробно анализировала, почему механизм санкций СНБО против граждан Украины незаконный.