Провайдеры не могут блокировать отдельные страницы социальных сетей. Фото: pxhere

Интернет-ассоциация Украины запросила у Совета национальной безопасности Украины (СНБО) технологическую методологию выполнения провайдерами указов президента Владимира Зеленского о блокировке отдельных страниц в социальных сетях  Youtube, Facebook и Twitter.

В СНБО ответили Интернет-ассоциации, однако четких технических инструкций в письме так и не предоставили.

Ответ СНБО обнародовал ресурс Internetua

В письме СНБО сообщается, что реализация и мониторинг выполнения этих санкций возложены на Кабинет министров Украины, Службу безопасности Украины и Национальный банк.

"Одновременно сообщаем, что вопросы реализации мероприятий по гарантированию информационной безопасности государства находятся на постоянном контроле секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и аппарата Совета. В частности, с целью выработки организационно-правовых механизмов выявления и  ограничения доступа к интернет-ресурсам, через которые осуществляется распространение вредной информации и контента, который представляет угрозу информационной безопасности государства, распоряжением секретаря Совета от 07.07.2021 № 25 в Аппарате СНБО Украины создана межведомственная рабочая группа. В состав указанной рабочей группы привлечен представитель Интернет-ассоциации Украины - М.Тульев", - сказано в письме.

Таким образом, в СНБО сами не понимают, каким образом осуществить блокировку отдельных страниц в социальных сетеях.

Ответ СНБО по поводу блокировки социальных сетей. Скриншот письма

Ответ СНБО по поводу блокировки социальных сетей. Скриншот письма

Ответ СНБО по поводу блокировки социальных сетей. Скриншот письма

Ответ СНБО по поводу блокировки социальных сетей. Скриншот письма

Напомним, крупнейшие интернет-провайдеры Украины заявили, что не знают как блокировать отдельные Телеграм-каналы, не блокируя при этом все приложение.

Также сообщалось, что 20 августа ввели санкции против главреда "Страны" Игоря Гужвы. Однако некоторые провайдеры проигнорировали указание заблокировать сайт. Также СНБО постановил заблокировать доступ к страницам "Страны" в соцсетях, но, как видим, никто не знает как это делать, не блокируя целиком доступ к соцсетям.

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