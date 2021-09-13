Интернет-ассоциация Украины запросила у Совета национальной безопасности Украины (СНБО) технологическую методологию выполнения провайдерами указов президента Владимира Зеленского о блокировке отдельных страниц в социальных сетях Youtube, Facebook и Twitter.

В СНБО ответили Интернет-ассоциации, однако четких технических инструкций в письме так и не предоставили.

Ответ СНБО обнародовал ресурс Internetua.

В письме СНБО сообщается, что реализация и мониторинг выполнения этих санкций возложены на Кабинет министров Украины, Службу безопасности Украины и Национальный банк.

"Одновременно сообщаем, что вопросы реализации мероприятий по гарантированию информационной безопасности государства находятся на постоянном контроле секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и аппарата Совета. В частности, с целью выработки организационно-правовых механизмов выявления и ограничения доступа к интернет-ресурсам, через которые осуществляется распространение вредной информации и контента, который представляет угрозу информационной безопасности государства, распоряжением секретаря Совета от 07.07.2021 № 25 в Аппарате СНБО Украины создана межведомственная рабочая группа. В состав указанной рабочей группы привлечен представитель Интернет-ассоциации Украины - М.Тульев", - сказано в письме.

Таким образом, в СНБО сами не понимают, каким образом осуществить блокировку отдельных страниц в социальных сетеях.

Напомним, крупнейшие интернет-провайдеры Украины заявили, что не знают как блокировать отдельные Телеграм-каналы, не блокируя при этом все приложение.

Также сообщалось, что 20 августа ввели санкции против главреда "Страны" Игоря Гужвы. Однако некоторые провайдеры проигнорировали указание заблокировать сайт. Также СНБО постановил заблокировать доступ к страницам "Страны" в соцсетях, но, как видим, никто не знает как это делать, не блокируя целиком доступ к соцсетям.