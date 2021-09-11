Журналисты заблокированных в Украине СМИ пришли на акцию протеста под стены Художественного арсенала, где сегодня проходит Ялтинская европейская стратегия.

Об этом сообщил журналист "Страны" с места событий.

Около 40 сотрудников телеканалов «112 Украина, NewsOne и ZIK, и других СМИ, вещание которых было запрещено решением СНБО, проводят акцию протеста возле Художественного арсенала, где сегодня проходит Ялтинская европейская стратегия.

Журналисты заявляют, что пришли обратить внимание мирового сообщества на беспредельные решения СНБО.

"Мы пришли сегодня к Художественному арсеналу, чтобы обратить внимание европейских партнеров Украины, которые сегодня посещают данный форум, что президент Украины Владимир Зеленский пошёл не по тому пути. В Украине закрывают телеканалы, СМИ, и это будет продолжаться, Зеленский хочет зачистить информационные поле, а для этого ему нужно закрыть все СМИ, которые говорят правду. Зеленский превращаться в диктатора", - заявляют участники акции.

В руках журналисты держат плакаты с призывами прислушаться к ним. У некоторых из них рот заклеен скотчем в знак того, что в Украине идет уничтожение свободы слова.

Сегодня на форуме будут присутствовать секретарь СНБО Алексей Данилов и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а также политики из Евросоюза.

Напомним, журналисты заблокированных решениями СНБО СМИ написали открытое письмо экс-еврокомиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, которые приехали на Ялтинскую стратегию.

Ранее редакция "Страны", после того как наш сайт был незаконно заблокирован решением СНБО, обратилась к международным организациям с просьбой о поддержке. И вскоре последовала реакция Европы. В поддержку "Страны" выступили сразу в двух европейских инстанциях - ОБСЕ и Совете Европы, а также в Европейской федерации журналистов.