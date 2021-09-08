Блокировка медиа и закрытие каналов из-за санкций СНБО подрывает верховенство закона в Украине.

Об этом в Twitter написал секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэль Геррио после того как встретился в Киеве с журналистами "Страны" и трех закрытых оппозиционных телеканалов.

"Я встречался с украинскими журналистами после санкций и блокировки сайтов СМИ. Ограничение свободы выражения мнений и, в частности, эти блокировки без независимого судебного разбирательства серьезно подрывают верховенство закона в Украине", - написал Жоэль Геррио.

Ранее "Страна" спросила у нардепов, как они относятся к санкциям против главного редактора издания Игоря Гужвы и против "Страны".

Напомним, Геррио и его коллега, вице-президент Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле 7 сентября встречались с коллективами закрытых санкциями СНБО СМИ.

Журналисты передали им письмо о критической ситуации со свободой слова в Украине, его сенаторы передадут международным организациям.

Также мы писали о том, что французские сенаторы поставили под сомнение законность санкций против "Страны" и Игоря Гужвы.