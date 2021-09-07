Украинский телеведущий и врач Евгений Комаровский раскритиковал давление на украинские средства массовой информации со стороны власти и связал его с очередной предвыборной компанией, в связи с которой медиа нужно сделать более управляемыми.

Об этом доктор Комаровский сказал в эфире канала "Украина 24".

"У нас, как мы видим, со свободой слова в последнее время есть проблемы. У нас есть люди, которые решают - что говорить можно, что говорить нельзя. Тем не менее, когда любой человек в стране произносит фразу: "я так считаю" и озвучивает свою позицию, то не согласиться с ним можно. Но запретить ему это делать наша Конституция не разрешает", - заявил Комаровский.

По мнению доктора, давление на СМИ может быть связано с некой предвыборной компанией, в связи с которой нужно сделать средства массовой информации подконтрольными.

"Похоже мы входим в какую-то очередную предвыборную компанию и нам надо срочно сделать СМИ управляемыми. То есть их можно закрыть и их можно лишить денег. И тогда они будут петь под дудку того, кто деньги даст. ", - резюмировал Комаровский.

Ранее Комаровский резко раскритиковал наличие в Украине мовного омбудсмена.

Напомним, журналисты незаконно закрытых решением СНБО украинских СМИ обратились за помощью в ООН.