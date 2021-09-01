В июле 2021 года Google заблокировал семь YouTube-каналов и 10 доменов в Google-новостях, где на украинском и русском языках критиковались украинское правительство и вооруженные силы, а также поддерживалась Россия.

Об этом сообщает пресс-служба Google.

О каналах и доменах, связанных с Украиной, сообщалось в рамках отчета о скоординированных кампаниях по операциям влияния, завершившихся на платформах Google в третьем квартале 2021 года.

"Мы закрыли 7 каналов YouTube в рамках расследования скоординированных операций по влиянию, связанных с Украиной. В рамках этой кампании был загружен контент на украинском и русском языках в поддержку правительства России и критика украинских вооруженных сил. Мы получили сведения от FireEye (американская компания, специализирующаяся на предоставлении решений и услуг сетевой безопасности - Ред.), которые поддержали нас в этом расследовании", - сообщили в Google.

Кроме того, по данным компании, было заблокировано право на показ 10 доменов на страницах Новостей Google и Discover в рамках расследования скоординированных операций по влиянию, связанных с Россией. В рамках этой кампании был загружен контент на русском языке, критикующий правительство Украины и поддерживающий Россию.

Напомним, Минцифры попросило Google, чтобы украинские редакторы YouTube не выдавали российский контент в рекомендациях.

Также мы сообщали, что Минцифры попросило Google и YouTube открыть офисы в Украине ради "борьбы с агрессией".