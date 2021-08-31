Глава Минцифры Михаил Федоров во время встречи с вице-президентом Google Караном Бхатией в США обсудил некоторые функции YouTube и оптимизацию сервиса "Дiя".

Об этом он сообщил в Телеграме.

По его словам, он предложил в сервисе YouTube Music участие украинцев в подборе и рекомендациях контента для главной страницы украинской версии. Он заявил, что "сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, что является недопустимым, когда в Украине идет война". В связи с этим он предложил компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Также он считает, что это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии.

Кроме того, Федоров обсудил с Бхатией возможность для украинцев пользоваться фондом YouTube Shorts, который имеет 100 млн долларов. Это позволит авторам самых популярных роликов зарабатывать от 100 до 10 тысяч долларов. Сейчас такая опция отсутствует.

Также министр обсудил оптимизацию сервиса "Дiя", однако не пояснил, о чем именно шла речь.

Напомним, ранее Минцифры попросили Google и YouTube открыть офисы в Украине ради "борьбы с агрессией".

Также сообщалось, что Минцифры разъяснило, как пользоваться сервисом "Дія" тем украинцам, у кого нет интернета.