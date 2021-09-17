Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия публично раскритиковал спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за то, что тот отправил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. По мнению Арахамии, это попытка сорвать его принятие.

"Я считаю, что господин Разумков не прислушался к мнению своей фракции, которая его выдвинула на место спикера, где он сейчас находится. Мне кажется, что это неколлегиальное поведение. По состоянию на сейчас, фактически драфт документа направлять на Венецианскую комиссию. Почему это не имеет смысла? Потому что после рассмотрения в зале он может существенно измениться", - заявил Арахамия.

Он сообщил, что теперь Венецианская комиссия совершенно бессмысленно будет работать над этим документом.

"Господин Разумков недавно отказал господину Стефанчуку направить на Венецианскую комиссию закон о местном референдуме, мотивируя тем, что Венецианская комиссия очень загружена. Тогда у меня вопрос - если она так загружена, зачем ее спамить документом, который не имеет никакого смысла", - заявил Арахамия и добавил, что по его мнению, это было конкретная умышленная попытка "сбить" закон об олигархах.

Также досталось и омбудсмену Людмиле Денисовой, которая ранее заявила, что закон об олигархах нарушает права человека.

"Она (Денисова - Ред.) не ездит по тюрьмам, а это ее работа, а рассказывает нам о законе про олигархов, который нарушает какие-то права человека. Вот давайте спросил человека на улице, права какого человека надо защищать - олигарха, у которого миллиарды или обычного человека", - призвал журналистов Арахамия.

Он тут же добавил, что СНБО - это лучший орган запугивания олигархов.

"Они уже его бояться. Это правильно. И люди говорят, что СНБО лучший орган, который борется с олигархами. Почему нет?", - сказал Арахамия.

Как ранее писала "Страна", в Офисе президента поручили Арахамии собирать голоса под отставку спикера Разумкова. Выделив под это большой бюджет на скупку голосов.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах. "За" проголосовали 275 народных депутатов. После в парламенте начали готовит законопроект ко второму чтению, подав к нему 1 257 поправок. Их вносил и спикер Рады Дмитрий Разумков, который является противником идеи предоставления права Совету нацбезопасности и обороны формировать списки олигархов.

Автором документа является президент Украины Владимир Зеленский. В случае принятия документа, в целом он вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении десяти лет.

Ранее Рада направила в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах, чтобы комиссия дала свой вердикт до рассмотрения документа во втором чтении.

"Страна" публиковала главное из проекта закона - по каким критериям определяют олигархов, чего им нельзя, кто назначает статус, как от него избавиться - и анализирует инициативу президента.

Также мы сообщали, что Зеленский шантажирует Раду роспуском, чтобы принять закон об олигархах и уволить Разумкова.