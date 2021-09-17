Украинский олигарх Игорь Коломойский подтвердил слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что во время матча Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" политик и бизнесмен шутили между собой. При этом глава "слуг" не сидел в вип-ложе.

Об этом бизнесмен рассказал "Украинской правде".

"Он (Давид Арахамия - Ред.) уже журналистам сказал о шутках, то я дополню. Он не сидел в вип-ложе, а был рядом. Он пришел на стадион со своей семьей, а детям накупил дудки. Эти его дети в те дудки громко свистели. Я ему начал специально громко кричать: "Давид, это твои дети?". Он мне кричит: "да". Я его спрашиваю: "ты что им дудки купил?" Он мне в ответ кричит: "потому что они просили." Я ему крикнул: "да возьми своих детей в парламент, пусть Разумкову дудят. Я еще ему сказал: готовься декларацию подавать ", - сказал Коломойский.

Ранее Арахамия рассказал, что во время матча шутил с Коломойским про закон об олигархах. По его словам, шутка звучала так: "Он (Коломойский - Ред.) сказал: "Сейчас я к тебе подойду - и тебе нужно будет декларироваться", а я ему говорю: "Не спешите, ещё пару недель есть - можно не декларироваться".

Напомним, Коломойский заявил, что морально готов попасть в реестр олигархов. Однако бищнесмену бы не хотелось оказаться в этом списке в одиночестве.