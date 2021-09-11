Совет национальной безопасности и обороны может рассмотреть вопрос ответственности Игоря Коломойского и сотрудников Нацбанка Украины за вывод средств из банковской системы.

Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов на конференции YES Brainstorming.

По словам Данилова, если бы у Коломойского не было "сообщников" в НБУ, то он бы «не смог действовать никаким образом».

"Здесь прозвучала фамилия Игоря Валерьевича Коломойского. Так вот я могу сказать: если бы не сообщники в Национальном банке Украины, он никоим образом не мог бы ничего сделать. Это институт, который должен был контролировать все эти вещи. Но они сегодня все работают на своих должностях, они уважаемые, они должны идти одной группой к тому процессу, который мы инкриминируем Игорю Валерьевичу Коломойскому", - сказал он.

Отметим, что во времена перед национализацией Приватбанка (именно в выводе средств из него и обвиняют Коломойского) руководила Нацбанком Валерия Гонтарева. Часть членов ее команды и сейчас занимает большие посты в НБУ. В частности - первый зампредправления Екатерина Рожкова.

Напомним, на одном из ближайших заседаний Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос "банкопада" и кто несет за него ответственность.

Кроме этого, недавно "Приватбанк" объявил о завершении процедуры вручения израильского иска на 600 миллионов долларов экс-собственникам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их доверенному лицу - Вячеславу Карташову. Это было сделано по решению израильского суда от 26 апреля 2021 года в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.