В сети появились фото, на которых запечатлено, как глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия общается с олигархом Игорем Коломойским во время матча Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" во вторник. Первый уже прокомментировал произошедшее.

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что общался с Коломойским по поводу закона об олигархах, который комитет Верховной Рады готовит ко второму чтению.

"Он (Коломойский - Ред.) сказал: "Сейчас я к тебе подойду - и тебе нужно будет декларироваться", а я ему говорю: "Не спешите, ещё пару недель есть - можно не декларироваться", - сказал Арахамия, пояснив, что таким образом в разговоре с миллиардером они обменялись шутками про закон об олигархах.

В то же время Арахамия опроверг, что он вместе с Коломойским обсуждали отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Ранее мы рассказывали, что Коломойский заявил о готовности попасть в реестр олигархов. "Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть "белой вороной" и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду "Олигарх", - сказал Коломойский.

Также сообщали, что миллиардер считает неплохой идею прописать в законе понятие "олигарх".

Отметим, что киевское "Динамо" на своем поле не сумело добиться победы над "Бенфикой" в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча в Киеве завершилась вничью - 0:0.