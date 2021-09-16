В пятницу, 17 сентября, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки начнет рассмотрение более 1200 поправок к законопроекту об олигархах, которые подготовили ко второму чтению проекта.

Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

Начало заседания комитета по этому вопросу назначено на 11:15.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах. "За" проголосовали 275 народных депутатов. После в парламенте начали готовит законопроект ко второму чтению, подав к нему 1 257 поправок. Их вносил и спикер Рады Дмитрий Разумков, который является противником идеи предоставления права Совету нацбезопасности и обороны формировать списки олигархов.

Автором документа является президент Украины Владимир Зеленский. В случае принятия документа, в целом он вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении десяти лет.

Ранее Рада направила в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах, чтобы комиссия дала свой вердикт до рассмотрения документа во втором чтении.

"Страна" публиковала главное из проекта закона - по каким критериям определяют олигархов, чего им нельзя, кто назначает статус, как от него избавиться - и анализирует инициативу президента.