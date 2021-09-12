Уполномоченная парламента по правам человека Людмила Денисова прокомментировала закон об олигархах. По ее мнению, он нарушает права человека и преувеличивает права президента и Совета национальной безопасности и обороны.

Как написала обмудсмен в Фейсбуке, об этом она сказала во время дискуссии "Является ли инициатива деолигархизации хорошим шагом для Украины?" в рамках ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

По мнению Денисовой, при обсуждении законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)", не стоит забывать о правах человека. Ведь основным принципом верховенства права является правовая юридическая определенность.

Омбудсмен полагает, что решение о том, кто подпадает под определение "олигарх" должен принимать независимый орган, а не президент или СНБО. Полномочия такого органа и способ их реализации должны быть четко определены законом.

Кроме того, лицо, в отношении которого будет действовать закон, должно иметь возможность защитить свои права, предоставить устные или письменные замечания и возражения.

"Проблема этого закона? Первое: есть безусловное преувеличение полномочий СНБО и президента... В связи с этим законопроектом человек, когда будет приниматься решение об ограничении его прав, не имеет никакой возможности себя защитить, предоставить устные или письменные возражения", - заявила Денисова.

Напомним, в первом чтении законопроект об олигархах Рада приняла 1 июля.

А сейчас Владимир Зеленский шантажирует парламент роспуском, чтобы протолкнуть принятие документа во втором чтении.