Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с просьбой не отправлять законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию в том виде, в котором он есть сейчас. Но законопроект все равно был отправлен на экспертизу Венецианской комиссии.

"На правах монобольшинства я обратился к Разумкову (с официальным письмом - Ред.) и попросил его не отправлять это (законопроект о деолигархизации - Ред.) на Венецианку в данном формате. Мы не против, чтоб он (законопроект - Ред.) шел на Веницианку, но мы хотим, чтобы Венецианка оценила конечную редакцию закона", - сказал Арахамия во время общения с журналистами в пятницу, 10 сентября.

Однако законопроект все же был отправлен в Венецианскую комиссию.

Но тем не менее, Верховная Рада может приступать к его рассмотрению, не ожидая ответа. Об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Он направлен… Если мы отправляем тот или иной законопроект в Венецианскую комиссию, нет обязательств Верховной Рады ждать...вывода Венецианской комиссии", - цитирует "Интерфакс-Украина" Разумкова.

Он уточнил, что с просьбой направить законопроект в Венецианскую комиссию к Разумкову обратились четыре оппозиционные фракции и омбудсмен Людмила Денисова.

Отметим, что логика Арахамии понятна - отправить в Венецианку уже принятый и вступивший в силу закон, когда от выводов комиссии уже ничего не будет зависеть.

А если отправить сейчас, то комиссия сможет дать свой вердикт ещё до рассмотрения во втором чтении. И этот вердикт может повлиять на судьбу закона.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах. Ко второму чтению подали подали 1 257 поправок.

Также сообщалось, что правки вносил и Разумков, он является противником идеи предоставления права Совету нацбезопасности и обороны формировать списки олигархов.