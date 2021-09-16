Информстратегия по Оруэллу: сформирует ли власть поведение украинцев

Когда Джордж Оруэлл писал "1984", он описывал синтез существовавших при нем тоталитарных режимов. И вряд ли мог представить, что в далеком от него будущем в демократическом государстве, поддерживаемом ведущими западными демократиями, правительство примет документ, который можно целиком вставлять в его роман.

Но именно так произошло вчера, когда украинский Кабмин принял Стратегию информационной безопасности. В этом документе есть нормы, вполне достойные оруэловского романа, – это "психологические операции" против собственных граждан, и "формирование" их поведения.

Информационная стратегия составлена таким образом, чтобы разделить всю информацию на две части: позитивную и негативную. Причем позитивная – это та, что не создает проблем для власти. Негативная – вся остальная.

Объясняется все это просто: то, что плохо для власти, – плохо для государства. И хорошо для врага. Такие аргументы использовали уже при Порошенко, но тогда еще не додумались до санкций.

А если быть точнее, все эти аргументы были прописаны в "1984", только не в виде документа. Но там уже объяснялось, что война – это только способ удержания контроля внутри страны.

Характерно, что срок действия Стратегии – до 2025 года. То есть правительство уверено, что и спустя четыре года война будет продолжаться. Такая уверенность возможна только в одном случае: если сама власть не собирается ее завершать. Судя по отношению власти к Минским соглашениям, именно так она и собирается поступать.

Бюджет-2022: все еще по рецептам

Помимо Информационной стратегии, Кабмин вчера принял и проект госбюджета на 2022 год. Правда, это всего лишь дань норме Бюджетного кодекса, который обязывает правительство подать проект в парламент не позже 15 сентября. Каждый год эта норма выполняется и каждый год итоговый документ оказывается мало похожим на тот, который подают поначалу.

Впрочем, окончательный вариант бюджета-2022 как раз может оказаться весьма похожим на нынешнюю версию по одной причине: по своим основным параметрам он просто списан с бюджета-2021.

Если убрать два аспекта, порожденных эпидемией коронавируса, – увеличение расходов на здравоохранение и "Большую стройку", – философия госбюджета и его параметры остаются все теми же, которые были заложены еще правительством Владимира Гройсмана и Оксаны Маркаровой. То есть с первоочередными расходами на силовиков и оплату долгов и финансированием социальной сферы по остаточному принципу.

Причем в этот раз Кабмин даже не хочет использовать фиговый листок в виде повышения минимальной зарплаты – она останется такой же, какой станет в декабре нынешнего года (6500 грн).

Правда, премьер анонсировал повышение минимальных зарплат у врачей до 20 тысяч и всевозможные доплаты пенсионерам. При этом забыл упомянуть одно: чтобы оценить реальные показатели 2022 года, нужно отнять от них 10% – то есть инфляцию 2021-го. И тогда можно будет говорить о том, какие на самом деле будут доходы украинцев согласно новому бюджету.

4 миллиарда "на округа": как Банковая покупает лояльность нардепов

А вот чьи доходы точно вырастут, причем не в следующем году, а уже в 2021-м, так это народных депутатов. Поскольку в Раду внесены изменения в госбюджет на текущий год, которыми предусмотрено выделение 4 млрд гривен на социально-экономическое развитие округов.

Многие годы при прежних властях деньги "на округа" были символом парламентской коррупции. Их, в принципе, можно, вообще не выделять, просто перебросив ту же сумму на субвенции регионам. Но в случае субвенции распорядителем являются местные власти, а в случае выделения "на округа" – народные депутаты. Которые с каждой выделенной на определенный проект суммы имеют откаты.

Поначалу "новые лица" стеснялись старых коррупционных схем, но теперь они освоились. Ничего не поделаешь: аппетиты "слуг народа" (а также депутатов-мажоритарщиков из других фракций и групп) растут, и "конверты" уже их не удовлетворяют. А откаты с денег "на округа" – это уже совсем другой уровень. Раньше речь шла о 20-30% от выделенных сумм, но теперь может быть и больше.

Эта схема выгодна и власти, поскольку усиливает управляемость депутатов. Ведь в госбюджете утверждается только общая сумма, а на каждый конкретный округ деньги выделяются в ручном режиме. При котором правильным депутатам могут достаться сотни миллионов.

А управляемость депутатами Банковой сейчас очень нужна. Ведь впереди и второе голосование по закону об олигархах, и о замене спикера парламента, под которые голосов пока не хватает.

Витренко готов к переговорам с "Газпромом". Готов ли "Газпром"?

Похоже, украинской власти надоело ждать гарантий от Запада в связи со скорым вводом в строй "Северного потока - 2", и она начала искать собственные пути решения проблем украинской газотранспортной системы. Вчера глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о готовности его компании продлить нынешний контракт по транзиту с "Газпромом".

Интересно, что Витренко сделал это заявление как раз после встречи с представителями правительства Германии, которое обещало приложить все усилия для решения проблемы украинской ГТС. Но по итогу все опять сводится к одному и тому же: "Нафтогазу" нужно вести переговоры с "Газпромом", чтобы сохранить хотя бы нынешние объемы транзита после 2024 года.

И в теории это абсолютно правильно, но только в теории. Поскольку "Газпром" уже заявил: объемы транзита через Украину зависят от того, сколько газа будет закупать Европа. Что вполне логично: как можно обещать определенные объемы транзита через четыре года, когда неизвестно, сколько газа понадобится через четыре года европейским странам.

Гарантии для "Нафтогаза" уже сегодня возможны только в одном случае: если "Газпром" пообещает гнать через украинскую ГТС 40 миллиардов кубометров даже в ущерб всем трем своим "потокам" и белорусской трубе. Но очевидно, что этого не будет, а потому ситуация с транзитом будет в подвешенном состоянии еще минимум пару лет.

Лига чемпионов: черный день "Шахтёра"

День старта "Шахтера" в групповом турнире Лиги чемпионов стал для него черным днем. Хотя все ожидали, что будет наоборот.

То есть, безусловно, накануне матча горняков с "Шерифом" в Тирасполе все произносили дежурные фразы насчет того, что в Лиге чемпионов слабых соперников не бывает. Но, даже подкрепленные позавчерашним поражением "Манчестер Юнайтед" от "Янг Бойз", эти фразы все равно оставались дежурными: все были убеждены, что "Шахтер" должен увезти из Приднестровья три очка. Никто не мог представить, что "Шериф" окажется сильнее "Монако", который прошли горняки.

Однако все произошло именно так, как никто не мог представить. Тираспольцы вполне логично отдали инициативу гостям, провели за два тайма две атаки – и забили два мяча. "Шахтер" же, атаковавший все остальное время, не смог забить ни одного.

Безусловно, можно винить мокрое поле, не позволявшее горнякам использовать индивидуальное преимущество в скоростной технике, но это будет выглядеть просто как оправдание.

Остается лишь посмотреть, какие выводы из вчерашнего поражения сделает тренер "Шахтера" Де Дзерби и как его команда будет набирать очки в матчах с "Реалом" и "Интером". А еще остается поздравить украинского тренера "Шерифа" Юрия Вернидуба с тем, что и на уровне Лиги чемпионов он доказал, что является настоящим тренером.